Ермак: Зеленский хочет встретиться с Трампом «как можно скорее»

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом и как можно скорее и подписать американский мирный план. Об этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в интервью Axios.

По словам Ермака, встреча может состояться уже в пятницу, 27 ноября — в День благодарения в США. Такой срок ранее называл Трамп.

Ермак также отметил, что проект мирного плана соответствует интересам Украины. Главный вопрос, который Зеленский и Трамп должны обсудить во время саммита, касается территорий.

В свою очередь Вашингтон заявил, что в переговорах по урегулированию в Украине осталось проработать «несколько деликатных деталей».

«За последнюю неделю Соединенные Штаты добились огромного прогресса на пути к мирному соглашению, усадив за стол переговоров Украину и Россию. Есть несколько деликатных, но не непреодолимых деталей, которые необходимо урегулировать и которые потребуют дальнейших переговоров между Украиной, Россией и США», — написала в соцсети X пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Дональд Трамп на традиционной церемонии помилования индейки в преддверии Дня благодарения США заявил, что Россия и Украина близки к достижению договоренности по урегулированию военного конфликта.

«Думаю, мы очень близки к соглашению. Посмотрим. Я думал, что с этим конфликтом будет покончено быстрее», — сказал Трамп.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что Зеленский в ходе видеозвонка с лидерами стран «коалиции желающих» согласился с большинством пунктов плана Трампа.

Стармер заявил во время выступления в Палате общин, что европейские союзники Украины решили не продвигать собственный мирный план, а сосредоточиться на внесении изменений в инициативу администрации президента США.

«Был достигнут чёткий консенсус, что нам следует работать с существующим текстом, пускай некоторые его разделы неприемлемы, потому что другие разделы крайне важны. Мы будем работать с этим текстом, не с другим», — сказал Стармер.





