Согласно законодательным нововведениям «Грузинской мечты» нарушение установленных правил проведения митингов станет уголовно наказуемым и может стоить до двух лет лишения свободы. Пользователи социальных сетей поделились своим мнением об этих изменениях.

Что вы думаете о новых законодательных изменениях?

Александр: «Исходя из того, что цель Кобахидзе – подчинить весь народ Иванишвили, я не могу ничего хорошего думать об этих изменениях. В «Мечте» хотят, чтобы все мы молчали, нравится нам это или нет, чтобы было единственное мнение – мнение Иванишвили, а остальное наказывалось в соответствии с Уголовным кодексом. Если им дать власть еще на ближайшие несколько лет, они подавят волю народа, все мы станем как роботы, отштампованные на одном заводе и запрограммированные на одно – прислуживать Иванишвили».

Эльза: «Этот закон, который они называют необходимым для Грузии, нужен только им, чтобы оградиться от проевропейски настроенных граждан страны, не желающих, чтобы их государство стало частью России. Вообще все законы, которые они сейчас принимают, абсолютно все, придуманы для того, чтобы продлить власть Иванишвили. Никакой пользы этот закон не принесет народу, только «Мечте», которая, судя по всему, своей целью поставила – посадить всю страну в тюрьмы. Они ужасно всем надоели, лучше бы за столько лет сделали что-то хорошее для народа».

Ираклий: «Я думаю, они не должны принимать этот закон. Да, на акциях часто совершаются противозаконные действия и многие уже устали от того, что каждый вечер главный проспект столицы перекрыт, но я не согласен с главным аргументом «Мечты», что нынешнее законодательство неэффективно. Видно, что закон действует, у оппозиции заканчиваются деньги на оплату штрафов, на акции выходит всё меньше народа. А с принятием этого закона у Запада просто появится еще больше поводов для критики грузинских властей. Поэтому, я считаю, что они не должны принимать этот закон».

Кетино: «Это всё делается для «Грузинской мечты» и личного комфорта их депутатов, которым не хочется выезжать из парламента под крики: «российские рабы». Они говорят, что люди создают дискомфорт жителям перекрывая проспект Руставели, но это не так. Город прекрасно функционирует и с перекрытой частью дороги. Просто пытались запугать молодых людей штрафами, это у них не получилось, теперь грозят уголовной ответственностью. Однако как бы ни убеждали кремлевские политики, большинство населения страны выступает против них, а всех они посадить в тюрьму не смогут. И так видите, какая сейчас тяжелая ситуация».

Бесо: «Этот закон вообще не нужен, ведь «Грузинская мечта» наказывает людей за выражение их мнений и без каких-либо дополнительных законов. Они просто создают иллюзию правосудия, а на самом деле избавляются от неугодных им людей. Мы знаем, что они преступники и могут посадить любого человека, даже не совершавшего ничего плохого только потому, что он неугоден какому-то Кобахидзе. Ненужно и потому, что мы всё равно не будем бояться репрессий. Те, кто участвует в акциях, продолжит это делать и ничего этому не помешает, вот мое мнение».

Мака: «По моему мнению, это ни на что не повлияет. Люди если и нарушают закон, то стараются повторно этого не делать, поэтому вряд ли эта новая норма кого-то коснется. С другой стороны, это даст еще больше повода подумать людям – стоит ли нарушать что-то, ведь штрафы не так страшны, как уголовная ответственность. Если власти принимают этот закон с такой целью, то это правильная мысль».

Ако: «Я считаю, что это естественный шаг авторитарных властей. Ничего большего от них ожидать не стоит, поэтому я не могу понять, почему люди до сих пор удивляются, когда они принимают очередной диктаторский закон. В прошлом году, когда народ выступал против принятия закона «об иноагентах», все знали, что, если это им позволить, они уже не остановятся. Вот теперь получаем то, что предсказывали еще год назад. Их желание понятно, они хотят, чтобы каждый отдельный гражданин был зависим от них».

