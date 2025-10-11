В Тбилисском городском суде завершилось рассмотрение дел демонстрантов, задержанных за участие в акции оппозиции 4 октября, когда часть протестующих попыталась попасть на территорию президентского дворца на улице Атонели.

Из 46 задержанных двоим была избрана мера пресечения в виде залога, остальные 44 человека останутся под стражей. На свободу после внесения залога уже вышли 71-летний врач-педиатр Георгий Чахунашвили и дизайнер Ия Дарахвелидзе.

Сегодня грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что количество задержанных по делу, вероятно, ещё увеличится, и «все участники насилия, которые будут идентифицированы, понесут ответственность»:

«Мы предупреждали всех, что располагаем ещё большими ресурсами для идентификации нападавших, чем раньше, – сказал Кобахидзе журналистам в Гурджаани. – В этом процессе нет ничего нелогичного. Государство не может закрыть глаза на подобное».

«Когда совершается нападение такого масштаба на государственные институты, принципиально важно отреагировать, чтобы в будущем предотвратить подобные попытки. Мы доведём это дело до конца», – добавил он.

По его словам, моральная ответственность за события 4 октября лежит «на всех, кто пришёл на акцию»: «Это была акция с целью свержения власти. Около 5–7 тысяч человек пришли на неё осознанно».

Акция 4 октября прошла в день местных выборов под лозунгом «мирного свержения власти». Участники собрались на площади Свободы и направились к президентскому дворцу Орбелиани. Несколько демонстрантов прорвали металлическое ограждение и вошли во двор администрации, откуда их вытеснили полицейские.

Задержанным грозят длительные тюремные сроки, следствие ведётся по четырём статьям Уголовного кодекса Грузии

317 – призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению власти;

187 – повреждение или уничтожение имущества;

222 – попытка захвата или блокирования стратегически важного объекта;

225 – организация, руководство или участие в групповых беспорядках.

В соцсетях и оппозиционных СМИ обратили внимание на то, что металлический забор перед президентским дворцом слишком легко «поддался» нескольким участникам акции. По данным телеканала «ТВ Пирвели», не исключено, что ограждение было заранее «подготовлено» таким образом, чтобы демонстранты могли его снести и войти во двор здания. На это, как утверждают журналисты, указывают кадры, снятые во время протеста. Всё это, в свою очередь, может свидетельствовать о том, что власти заранее знали о планах оппозиции.