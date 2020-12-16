Евросоюз одобрил третий пакет санкций в отношении властей Беларуси. В нем 29 имен и семь компаний

Третий пакет санкций в отношении властей Беларуси одобрен комитетом постоянных представителей Евросоюза. Об этом сообщил журналист Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

К санкциям привлечены 29 человек и семь юридических лиц. Их имена и названия компаний будут объявлены 17 декабря.

Ранее Евросоюз ввел санкции против 55 белорусских чиновников и силовиков, включая Александра Лукашенко. Им запретят въезд в Евросоюз, их активы будут заморожены. Депутаты Европарламента в конце ноября обсудили нарушения прав человека, в частности убийство Романа Бондаренко, резко осудили репрессивные действия белорусских властей и призвали Евросоюз к расширению пакета санкций. Кроме того, депутаты призвали к проведению международного расследования преступлений режима Лукашенко и к полной заморозке европейской финансовой поддержки белорусского правительства.

Санкции вводятся в связи с ситуацией в Беларуси после президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, а также непрекращающегося насилия в отношении демонстрантов.

В резиденции Европарламента в Брюсселе 16 декабря вручают премию имени советского академика и диссидента Андрея Сахарова "За свободу мысли" – главную награду Евросоюза в области прав человека. Награду получают экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, ее соратницы Мария Колесникова и Вероника Цепкало, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский, нобелевский лауреат и писательница Светлана Алексиевич, блогер Сергей Тихановский, основатель телеграм-каналов Nexta и Nexta Live​ Степан Путило​, глава правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий​ и политик Николай Статкевич, который баллотировался на пост президента в 2010 году.

Настоящее Время ведет прямую трансляцию церемонии вручения премии с 14:00 по московскому и минскому времени: