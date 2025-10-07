Европарламент утвердил механизм приостановки безвиза, который может затронуть Грузию

Европарламент утвердил реформу механизма приостановки безвизового режима, которая упростит временное или постоянное восстановление визовых требований для стран, представляющих угрозу безопасности или нарушающих права человека. Новое законодательство может затронуть и Грузию.

Как сообщается на сайте Европарламента, обновлённый механизм позволит Европейской комиссии приостанавливать действие безвиза для конкретной страны в случае возникновения серьёзных проблем с безопасностью. Сначала ограничения могут вводиться временно – на период расследования и диалога, а затем постоянно, если ситуация не улучшится. Основаниями для такого решения могут стать рост преступности, совершаемой гражданами соответствующей страны, увеличение числа отказов во въезде, безуспешных заявлений на убежище или случаев превышения сроков пребывания в зоне Шенгена.

Реформа была одобрена на пленарном заседании 518 голосами «за», при 96 «против» и 24 воздержавшихся. Для вступления в силу документ должен быть официально утверждён Советом ЕС и опубликован в «Официальном журнале ЕС».

Как пишет европейский редактор Радио Свобода Рикард Йозвяк, новые правила вступят в силу в декабре, что имеет особое значение, в частности, для Грузии.

«Эта южнокавказская республика уже давно находится в конфликте с Брюсселем: в прошлом году Тбилиси принял как анти-ЛГБТ законы, так и так называемый закон об «иностранных агентах» – аналогичные меры Кремль применяет для подавления свободы слова и гражданского общества», – отмечает Йозвяк.

В июле Европейская комиссия направила грузинскому правительству письмо, предупреждая о возможной приостановке безвизового режима и требуя разъяснений по ряду вопросов до конца августа. Тбилиси предоставил ответ, однако, по данным нескольких источников в ЕС, он не удовлетворил Брюссель.

Ранее представители Евросоюза неоднократно заявляли, что дальнейшее сохранение безвизового режима с Грузией будет зависеть от соблюдения ею демократических принципов и прав человека.