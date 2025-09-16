«Добро пожаловать в Тбилиси, брат». Так мэр Тбилиси Каха Каладзе обратился в соцсетях к Хамзату Чимаеву — бойцу, известному не только победами в октагоне, но и близкими связями с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Для Чимаева это уже не первая поездка в грузинскую столицу, но на этот раз визит привлек особое внимание: ему подарили новый «феррари».

Чимаев, Феррари, Цаленджиха

«Спасибо за такой подарок», — написал Чимаев на грузинском в своей Instagram-сториз, сопроводив публикацию фото нового черного Феррари 296 GTB. Его друг Даур Гигаури в своем посте уточнил, что автомобиль — «подарок нашему брату». Среди отмеченных в публикации был и мэр грузинской столицы Каха Каладзе.

Сам Каладзе опубликовал своих соцсетях опубликовал видео с объятиями Чимаева в Forza Tbilisi — центре по купле-продаже спортивных автомобилей. В комментариях Каладзе своей аудитории пояснил, что это была дружеская встреча.

Эта встреча как и подарок, оцененный примерно в 300 тысяч долларов, быстро стал темой для разговоров. Пользователи интересовались, общаются ли друзья между собой на «великом русском» и получали ли подобные подарки уроженцы Грузии, чемпионы Илья Топурия или Мераб Двалишвили. Были и упреки: корректно ли дарить дорогостоящие автомобили и демонстрировать это на фоне проблемного положения населения Грузии.

Впрочем, и сам Кахи Каладзе пару недель назад отправился в поездку по Цаленджихе на кабриолете Феррари SF90 XX Stradale. Тогда активистка из Зугдиди Мариам Сичинава подсчитала, что стоимость такой редкой модели в Европе сопоставима с бюджетом как минимум трех сел Цаленджихского района.

«Если вы погуглите, как и я, то увидите, что это одна из самых эксклюзивных моделей, которых в мире выпущено всего 799 экземпляров. На фоне голода, отсутствия воды и бездорожья Кахи Каладзе появляется в селе, демонстрируя Феррари», — писала она.

Хамзат Чимаев тоже отправился в Цаленджиху. Видео в TikTok и Instagram показали как он моет свой новый авто на местной автомойке. Друг спортсмена, коллекционер автомобилей и часов Саба Микава, опубликовал фото с застолья, где вместе с Чимаевым сидел депутат от партии «Грузинская мечта» Ираклий Заркуа. На другом снимке сам Чимаев и его близкий друг, боец ММА Гурам Кутателадзе позируют на фоне надписи «Я люблю Цаленджиху», демонстрируя свои автомобили.

Журналисты несколько раз пытались добиться у Кахи Каладзе объяснений цели визита Чимаева, но мэр либо игнорировал вопросы, либо лишь усмехался.

Не первый «теплый прием»

Это далеко не первый визит Хамзата Чимаева в Тбилиси и не первый раз ему преподносят дорогие автомобили. Рамзан Кадыров подарил бойцу как минимум три Мерседеса, а в августе 2025-го, после победы в среднем весе UFC, Чимаев получил от главы Чечни Майбах. Кроме того, российский блогер Михаил Литвин преподнес ему редкий Роллс-Ройс.

Предыдущий визит Чимаева в столицу Грузии состоялся в декабре 2024 года. Тогда боец встретился с Кахой Каладзе, а также депутатом парламента и олимпийским чемпионом Гено Петриашвили. В Instagram Чимаев поделился фотографиями с мэром, на которых Каладзе подарил ему футбольную майку, подписав: «Грузия, спасибо за теплый прием».

Помимо Каладзе и Петриашвили, Чимаев встречался с двукратным олимпийским чемпионом по дзюдо, сторонником «Грузинской мечты» Лашей Бекаури и своим другом, грузинским бойцом ММА Гурамом Кутателадзе. Тогда Каладзе открыто говорил с журналистами о дружбе со спортсменом:

«Что касается Хамзата, он — один из самых успешных спортсменов в мире. У него очень много болельщиков в нашей стране, и, наверное, вы сами видели фото- и видеоматериалы, как его встречали. Я с ним дружу, у нас очень хорошие отношения, и я рад в целом, что такие успешные спортсмены посещают нашу столицу, нашу страну».

Мэр подчеркнул, что визит не имел политической подоплеки:

«Он просто приехал в Грузию как турист, и в будущем сюда приедет еще больше людей. Мы не дружим из-за политических взглядов. Я вообще не дружу с людьми по политическим взглядам. У меня есть друзья, в том числе в самой стране, у которых может быть иное политическое мнение, но это не является определяющим — дружить мне с человеком или нет. В первую очередь важна человечность, и, конечно, у всех у нас не могут быть одинаковые взгляды и позиции. Повторю: Хамзат — успешный спортсмен. И не знаю, когда вы говорите о фотографиях, какие именно имеете ввиду. Зайдите на его страницу в Instagram и сами увидите, с кем у него есть снимки, помимо Кадырова», — заявил Каха Каладзе в декабре 2024 года.

«Ахмат — сила!»

В Instagram-ленте Хамзата Чимаева множество фотографий с Рамзаном Кадыровым и его семьей. Снимки с главой Чечни он часто подписывает «Старший брат» или «Ахмат — сила». В поздравлениях Кадырова с днем рождения боец называет его главным мотиватором, подчеркивая, что именно благодаря поддержке чеченского лидера его карьера получила новый импульс:

«Мы все знаем, какую роль он играет в жизни нашего народа, региона и страны в целом, как его любят и уважают везде».

С 2022 года Чимаев - наставник и тренер сыновей главы Чечни. В том же году Кадыров устроил для спортсмена пышную свадьбу, несмотря на негласный запрет на масштабные торжества в республике из-за потерь в войне на Украине. Чимаев также посвятил свой чемпионский титул на турнире UFC 319 в Чикаго 17-летнему сыну Кадырова — Адаму.

«Чеченцы, пояс наш! Для чеченца не проблема завоевать еще один. Чеченская молодежь, давайте работать. Аллаху Акбар! Ахмат — сила! Дустум (прим. -—прозвище Адама Кадырова), я приношу тебе этот кусок железа», — заявил Чимаев прямо в октагоне, поднимая пояс над головой.

Адам Кадыров, несмотря на юный возраст, уже имеет воинские звания и обвиняется в жестоком обращении с людьми. Например, в 2023 году Рамзан Кадыров опубликовал видео, где его 15-летний сын избивает в СИЗО 19-летнего Никиту Журавеля, обвиненного в сожжении Корана.

Интересно, что Чимаев, обладатель гражданства ОАЭ, ранее выступавший под шведским флагом, 17 августа выходил на бой под песню барда Тимура Муцураева — человека, который в первую чеченскую войну сражался против российской армии, а ныне признан экстремистом в России. Более тридцати его песен сегодня признаны экстремистскими материалами в России.

По мнению журналиста Михаила Хачидзе, спорт и политика в случае Чимаева неразделимы.

«Риторика на октагоне была пропитана авторитарной преданностью. Такие фразы, как «Ахмат — сила!», являются центральным элементом пропагандистской машины Кадырова. На протяжении многих лет Кадыров выстраивает культ личности вокруг самого себя, одновременно возвышая своего подростка-сына Адама как наследника и карателя.

Публичное посвящение Чимаева показывает, как культ Кадыровых выходит далеко за пределы Чечни, проникая в международный спорт. Более десяти лет Кадыров использует смешанные единоборства для того, чтобы приукрасить имидж своего режима, спонсируя бойцов, которые повторяют его лозунги и демонстрируют лояльность», — пишет журналист Михаил Хачидзе в «Kyiv Post».

Сам Чимаев также не скрывает своих политических позиций. После победы над Камару Усманом в октябре 2023 года, он с одной стороны призвал к миру, но с другой - попросил «падишаха» отправить его на войну — воевать за Палестину.

«Нет счастья драться в клетке и видеть, как умирают дети. Без разницы где. Украина, Сирия, Афганистан, Палестина, США – без разницы. Когда дети умирают – это тяжело. Мусульмане, христиане, иудеи – не важно. Пожалуйста, будьте вместе! Дайте нам жить в мире и счастье», – заявил Чимаев.

А потом добавил уже на чеченском:

«Ради бога, дай мне оружие, чтобы я мог поехать в Палестину. Клянусь, меня растили не для того, чтобы я в шортиках тут дрался. Я присягнул нашему падишаху и клянусь, если он даст мне право, я парень, который поедет и умрет там. Я не переживаю за собственную смерть так сильно, как переживаю за [смерть] своих братьев мусульман», — сказал спортсмен.

Историю Чимаева называют ярким примером так называемого «спортсвошинга», когда политические лидеры, в том числе авторитарные, как Кадыров, используют международную известность спортсменов для укрепления своего имиджа.

Кроме того, визит Чимаева в Грузию вновь актуализировал вопрос о границах дружбы, публичности и ответственности власти. Когда мэр столицы обнимается с бойцом, который подчеркивает свою связь с авторитарным лидером, это для многих не просто личная встреча, а публичный кадр, который будет читаться по-разному — от восхищения до возмущения.

