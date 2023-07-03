Шойгу: «провокация» ЧВК «Вагнер» не повлияла на действия войск в Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу впервые прокомментировал мятеж, организованный основателем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным 23-24 июня. «Провокация не повлияла на действия группировок войск», – цитирует Шойгу РИА «Новости».
«Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных Сил проявил верность присяге и воинскому долгу. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи», — сказал министр обороны на селекторном совещании.
Пока продолжался мятеж, Сергей Шойгу в публичном пространстве не появлялся и происходящее не комментировал. 26 июня, через день после окончания мятежа, Шойгу появился на совещании Путина с главами силовых ведомств, однако публичных заявлений не делал.
The Wall Street Journal со ссылкой на источники в разведке западных стран сообщала, что Пригожин в ходе мятежа планировал захватить Шойгу и Герасимова.
По данным западных разведок, некоторые командиры регулярных войск могли быть частью заговора. The New York Times пишет, что Пригожин мог поделиться своими планами с генералом Сергеем Суровикиным. Однако неизвестно, поддержал ли Суровикин Пригожина или, напротив, передал информацию в ФСБ. После начала мятежа генерал публично его осудил. С тех пор он события не комментировал, распространяются различные слухи о его местонахождении, в частности, что он быть арестован. По другим данным, его допросили и отпустили. Официально о судьбе заместителя командующего группировкой российских войск в Украине не сообщалось.
- 23 июня создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о якобы нанесённых по тылам «Вагнера» ракетных ударах со стороны регулярной армии России. После этого он объявил, что 25 тысяч бойцов «Вагнера» отправляются в вооружённый поход на Москву, чтобы привлечь к ответственности руководство Министерства обороны России, а конкретно министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова.
- За сутки колоннам ЧВК «Вагнер» удалось фактически взять под контроль Ростов-на-Дону. Во время мятежа «вагнеровцы» сбили несколько вертолётов и самолёт российской армии. Погибли несколько лётчиков.
- Пригожин остановил мятеж после переговоров с авторитарным руководителем Беларуси Александром Лукашенко.