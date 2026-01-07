Fox News: протестующие заявили о контроле над двумя городами в Иране

Протестующие в Иране взяли под контроль города Абданан и Малекшахи, расположенные на западе страны недалеко от границы с Ираком, сообщает Fox News со ссылкой на Национальный совет сопротивления Ирана.

В сети распространяются видео, на которых в Абданане демонстранты скандируют лозунги против аятоллы — верховного лидера Ирана: «Смерть Хаменеи» и «Этот год — год крови, Али Хаменеи будет свергнут». На одном из роликов видно, как иранские полицейские машут протестующим и аплодируют им, находясь на крыше здания.

«Сегодня произошло важное событие в двух городах на западе Ирана, которые фактически перешли под контроль протестующих, и люди празднуют на улицах», — заявил Fox News член комиссии по иностранным делам Национального совета сопротивления Ирана Али Сафави.

Официально переход городов под контроль протестующих не подтверждён.

Массовые антиправительственные акции продолжаются в Иране с конца прошлого года. Их причиной стали обесценивание реала и почти 50-процентная инфляция на фоне санкций и последствий войны с Израилем.

По данным иранских СМИ, арестованы более двух тысяч протестующих, 36 человек, включая двух сотрудников сил безопасности и правоохранительных органов, предположительно, погибли. Британская газета The Times утверждает, что Хаменеи заранее спланировал возможное бегство в Москву вместе с ближайшим окружением и активами.

OSINT-аналитики в свою очередь сообщают о масштабной переброске военной авиации США в район Ближнего Востока. По данным сервисов отслеживания полётов, за последние часы десятки самолётов воздушной дозаправки и тяжёлых транспортников вылетели с баз в США и с американской авиабазы в Великобритании в восточном направлении. Речь идёт о бортах, которые используются для переброски личного состава, техники и спецподразделений. Официальных комментариев из Пентагона не поступало.

Иранские источники на этом фоне заявляют о повышенной готовности систем противовоздушной обороны. 4 января Корпус стражей исламской революции проводил учения ПВО и ракетных войск в ряде городов, включая Тегеран, с развёртыванием радиолокационных станций и расчётов зенитно-ракетных комплексов.

Вместе с тем специалисты по ближнему востоку подчёркивают, что говорить о неизбежных военных действиях пока рано: схожая переброска американских дозаправщиков осенью 2025 года на авиабазу Аль-Удэйд в Катаре не привела к боевым действиям. Тогда Вашингтон объяснил её необходимостью «усилить оборонительную позицию США и расширить спектр военных возможностей в регионе».