Трамп вновь пригрозил Ирану «сильным ударом» в случае убийств демонстрантов

Волна беспорядков в Иране, вызванная экономическим кризисом в стране, продолжается уже одиннадцатый день. В среду сразу в нескольких местах произошли ожесточенные столкновения между протестующими и силами безопасности, передает Би-би-си.

Иранское информационное агентство Fars, близкое к Корпусу стражей исламской революции, сообщило, что в городе Лордеган на юго-западе страны вооружённые люди застрелили двоих полицейских.

На видео, опубликованных в социальных сетях, видны столкновения между протестующими и силами безопасности, кое-где слышны звуки выстрелов.

На кадрах из нескольких других районов видно, как силы безопасности стреляют из огнестрельного оружия и применяют слезоточивый газ против толпы протестующих, некоторые из которых в ответ бросают камни.

По данным американского агентства Human Rights Activist News Agency (HRANA), протесты к настоящему моменту распространились на 111 городов и посёлков во всех провинциях Ирана.

По сообщениям, в ходе беспорядков погибли по меньшей мере 34 протестующих и четыре сотрудника сил безопасности, 2200 демонстрантов были арестованы.

Персидская служба Би-би-си подтвердила гибель и личности 21 человека. Иранские власти сообщили о гибели пяти сотрудников сил безопасности.

Соединенные Штаты готовы нанести «сильный удар» по Ирану в случае убийства протестующих, написал в Truth Social американский президент Дональд Трамп.

«Некоторые погибли из-за проблем с контролем толпы. Мы очень внимательно следим за ситуацией», — отметил он.

Жители Тегерана и нескольких городов в западных провинциях Ирана пожаловались на перебои в работе домашнего и мобильного интернета на фоне продолжающихся беспорядков.

Протесты начались 28 декабря, когда владельцы магазинов вышли на улицы столицы Тегерана, чтобы выразить своё недовольство очередным резким падением курса иранской валюты по отношению к доллару США на открытом рынке.

Вскоре к протестам присоединились студенты университетов, и они начали распространяться на другие города, где толпы часто скандировали лозунги против верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, а иногда и в поддержку Резы Пехлеви, сына покойного бывшего шаха Ирана, находящегося в изгнании.

Появились кадры, на которых протестующие в Каемийе, в провинции Фарс, опрокидывают статую Касема Сулеймани, главы элитного подразделения «Кудс» и одного из самых влиятельных деятелей Ирана, убитого в результате авиаудара США по приказу Дональда Трампа в 2020 году.

Аятолла Хаменеи, обладающей абсолютной властью в Иране, заявил в субботу, что власти должны «вести диалог с протестующими», но «бунтовщиков нужно поставить на место».

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп пригрозил, что США вмешаются, если иранские силы безопасности будут убивать мирных протестующих, заявив: «Мы готовы действовать».