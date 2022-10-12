ФСБ задержала двух украинцев по подозрению в подготовке терактов

Президент США Джо Байден не считает, что президент России Владимир Путин принимает иррациональные решения, но при этом убеждён в том, что он "полностью просчитался", принимая решение о вторжении в Украину. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью телеканалу CNN, которое вышло в эфир во вторник вечером.

Байден назвал Путина "рациональным актором", который, однако, недооценил волю украинского народа к сопротивлению. Кроме того, он назвал "иррациональными" мотивы вторжения, которые публично назвал Путин в феврале, объявляя о начале вторжения. В частности, Байден упомянул о том, что Путин говорил о себе как о лидере, который хочет объединить всех русскоязычных людей в мире.

"Он... думал, что его встретят с распростертыми объятиями, что Киев – это мать городов русских, и что его будут там приветствовать, и я думаю, что он просто полностью просчитался", — сказал Байден. Он также отметил, что подобные "ошибки" и "просчёты" со стороны России могут в худшем случае привести и к использованию ядерного оружия против Украины. "Может произойти просчет, никто не может быть уверен, что произойдет, и это может закончиться Армагеддоном." При этом он не стал уточнять, как именно США отреагируют в подобном случае. Также, по словам Байдена, он не верит, что Путин в конце концов применит ядерное оружие.

Отвечая на вопрос о том, встретится ли он с Путиным на саммите "Группы двадцати" (G20) в Индонезии, который состоится в следующем месяце, Байден ответил, что не хочет говорить с российским президентом, поскольку тот, по его мнению, совершил военные преступления. Ранее - ещё до начала войны в Украине - Байден называл Путина "убийцей", а после начала войны говорил, что тот не может оставаться на своём посту (он оговорился, что речь идёт о его личной моральной оценке, а не о политике Соединённых Штатов). По словам президента США, он может поговорить с Путиным не об Украине, а например об освобождении заключённой в российскую тюрьму американской баскетболистски Бриттни Грайнер - если у российского президента будет такое желание.

Как отмечает "Голос Америки", Байден поговорил с CNN через несколько часов после онлайн-встречи с лидерами стран G7, в ходе которой президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости усилить противовоздушную оборону своей страны на фоне новых российских бомбардировок. Соединённые Штаты подтвердили, что будут поставлять Украине средства ПВО, о конкретных шагах пока не объявлено.