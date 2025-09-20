FT: ЕС может разморозить 550 млн евро для Венгрии ради принятия санкций

Еврокомиссия планирует разморозить около 550 миллионов евро субсидий для Венгрии, чтобы Будапешт не заблокировал утверждение нового пакета санкций против России. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Газета напоминает, что для принятия санкций необходимо согласие всех стран-членов ЕС. Однако Венгрия и Словакия, которые продолжают покупать российскую нефть, пригрозили наложить вето на эти меры.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее неоднократно затягивал принятие санкций против Москвы, а также угрожал заблокировать решения и заявления ЕС. Как отмечает FT, в 2023 году Еврокомиссия разморозила около 10 миллиардов евро субсидий для Венгрии, чтобы избежать вето Будапешта на выделение Украине помощи на сумму 50 миллиардов евро.

В 2022 году Брюссель заморозил средства ЕС на сумму около 22 миллиардов евро, выделенные Венгрии. Причиной стали опасения по поводу независимости судебной системы в стране, соблюдения прав ЛГБТ, свободы слова, прав беженцев, и ряда других вопросов.

19 сентября Еврокомиссия согласовала 19-й пакет санкций против России. В санкционный список будут включены 118 судов «теневого флота», таким образом общее количество российских судов, попавших под санкции ЕС, превысит 560. Одним из пунктов нового пакета стало предложение отказаться от импорта российского сжиженного природного газа к 1 января 2027 года. Санкции коснулись и крупнейших энергетических компаний России – «Роснефти» и «Газпромнефти».







