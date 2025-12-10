«Диалог, а не сила»: в ОБСЕ/БДИПЧ напоминают Грузии о стандартах разгона протестов

Свобода собраний является основополагающим правом всех людей, напоминает грузинским властям представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Катя Андруш. В интервью телекомпании «Формула» она прокомментировала заявления о возможном использовании запрещённых химикатов против демонстрантов в Грузии. По её словам, власти не должны применять вещества, «вредные и неприемлемые для защиты общественного порядка», при разгоне акций:

«Право на свободу мирных собраний закреплено в многочисленных документах по правам человека. Все государства-участники ОБСЕ обязались уважать это право. Проведению собраний следует содействовать посредством диалога и общения, а не силой. Если власти применяют силу, это всегда должно соответствовать закону, быть необходимым и соразмерным конкретным обстоятельствам».

Катя Андруш подчеркивает, что ОБСЕ/БДИПЧ не утверждает, что конкретные сообщения точны, однако…

«Международные стандарты в области прав человека и основные принципы применения силы требуют от сотрудников правоохранительных органов воздерживаться от использования средств неизбирательного действия, включая химические вещества… Только в исключительных случаях их применение может быть оправдано, а ряд государств вообще воздерживаются от их применения», — заявила Катя Андруш.

1 декабря Би-би-си опубликовала журналистское расследование, в котором утверждается, что в Грузии могли использовать химическое вещество времён Первой мировой войны для разгона антиправительственных демонстраций 2024 года.

Опираясь на расследование Би-би-си, специальный докладчик ООН по вопросам пыток Элис Эдвардс заявляет, что «население никогда не должно становиться объектом экспериментов» и что это дело должно расследоваться по статьям о пытках и жестоком обращении.

В этом же расследовании подчёркивается: «Грузинская мечта» заявила Би-би-си, будто сделанные журналистами выводы «крайне абсурдны», а полиция реагировала на незаконные действия «жестоких преступников» «в рамках законодательства и конституции».

После обнародования журналистского расследования «Грузинская мечта» заявила, что приняла решение начать «правовой спор в международных судах» против Би-би-си. Партия назвала Британскую вещательную корпорацию «когда-то авторитетным медиа, которое сегодня превратилось в инструмент пропаганды неформального управления».

6 декабря в грузинской Службе государственной безопасности рассказали о веществах, которые, по их данным, применялись при разгоне антиправительственных акций. Ведомство утверждает, что использованные составы не относятся к категории запрещённых. В частности, по информации СГБ, в ночь на 4–5 декабря 2024 года для разгона демонстрантов применяли хлорбензилиденмалонитрил, разведённый раствором пропиленгликоля.

Что касается бромбензилцианида, так называемого «камита» - вещества, упомянутого в журналистском расследовании Би-би-си, в СГБ повторили утверждение, озвученное грузинским премьером Ираклием Кобахидзе и главой МВД Гелой Геладзе, что это вещество никогда не закупалось Грузией и не использовалось.