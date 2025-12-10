Демократ победил на выборах мэра Майами впервые за 28 лет

Кандидат Демократической партии впервые за 28 лет победил на выборах мэра Майами. Согласно предварительным данным, 61-летняя Эйлин Хиггинс почти с 20-процентным отрывом победила на выборах республиканца Эмилио Гонсалеса, чью кандидатуру публично поддержал президент США Дональд Трамп.

Победа представительницы Демократической партии в городе, где большинство населения составляют консервативно настроенные выходцы из Кубы, Венесуэлы, Никарагуа, других латиноамериканских стран и их потомки, была воспринята наблюдателями как предупреждение Республиканской партии. Хиггинс вела свою предвыборную кампанию с акцентом на критике миграционной политики Дональда Трампа.

«Мы сталкиваемся с бесчеловечной риторикой со стороны должностных лиц особенно в отношении иммигрантов. Жители Майами были готовы отвергнуть это», — заявила Эйлин Хиггинс в интервью Associated Press. Она также обещает начать масштабное строительство доступного жилья в одном из самых дорогих для жизни городов Соединенных Штатов.

Беспокойство победой демократа выразила и Мария Салазар, член Республиканской партии, представляющая округ, в который входит Майами в Конгрессе. Ее избиратели хотят безопасность на границе и здоровую экономику, но и послабления для тех, кто находится в Америке годами и не совершали преступлений, говорит Салазар.

Майами, с его почти 500-тысячным населением является частью округа Майами-Дэйд, в котором на президентских выборах 2024 года Дональд Трамп со значительным преимуществом одержал победу над Камалой Харрис. Победа демократа на выборах мэра Майами, как и победы кандидатов-демократов на осенних выборах губернаторов двух штатов, на выборах мэра Нью-Йорка дают демократам поводы для надежды на победу промежуточных выборах в Конгресс осенью будущего года, где у республиканцев сейчас незначительное большинство в обеих палатах Конгресса.