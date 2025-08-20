Accessibility links

Глава российского СК Бастрыкин может возглавить Верховный суд

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин может возглавить Верховный суд, утверждают источники газеты "Ведомости". Должность стала вакантной в июле, после смерти предыдущего председателя — Ирины Подносовой. О возможном назначении 16 августа сообщал также анонимный телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Подносова была однокурсницей президента России Владимира Путина. Один из источников "Ведомостей" отмечает, что её должен сменить "доверенный и понятный" президенту человек. Кроме того, 72-летний Бастрыкин уже превысил максимальный срок службы на своём посту — дальнейшие продления возможны только указами президента.

Бастрыкин возглавляет Следственный комитет с 2011 года. Как говорилось в докладе расследующей дело русской мафии испанской прокуратуры, он был пролоббирован на должность предполагаемым лидером Тамбовской ОПГ Геннадием Петровым.

Генерал юстиции известен резкой антимигрантской риторикой и внесён в санкционные списки западных стран. В 2012 году глава СК вывез в лес шеф-редактора "Новой газеты" Сергея Соколова и угрожал ему убийством.

В том же году оппозиционер Алексей Навальный обнаружил, что у Бастрыкина был вид на жительство в Чехии, когда чиновник имел доступ к государственной тайне. Политик призывал Путина отправить главу СК в отставку, назвав его "иностранным агентом".

