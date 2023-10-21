Главой ВКС России вместо Сергея Суровикина стал Виктор Афзалов

Новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами России назначен генерал-полковник Виктор Афзалов. С октября 2017 по август 2023 года эту должность занимал генерал Сергей Суровикин. О назначении нового главы ВКС сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники.
Афзалов был временно исполняющим обязанности главнокомандующего ВКС после того, как Суровикина сняли с должности.
По данным ТАСС, Афзалов выпускник Пушкинского высшего военного училища радиоэлектроники ПВО, Военного университета ПВО и военной академии Генштаба. С 2017 года он командовал армией ВВС и ПВО Восточного военного округа.
- Сергей Суровикин командовал российскими войсками в Украине с октября 2022 по январь 2023 года. С его именем связывали, в частности, кампанию ударов по энергосистеме Украины, а также оставление Херсона и всей правобережной части Херсонской области. В январе он был переведен на должность заместителя командующего, под начало главы генштаба Валерия Герасимова.
- Бывший командующий российской группировкой в Украине не появлялся на публике более двух месяцев, с момента мятежа наемников ЧВК «Вагнер» 24 июня. Газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщала, что Суровикин заранее знал о мятеже. Через несколько часов после его начала российские власти опубликовали видео, на котором он призывает наемников вернуться к их месту дислокации.
- СМИ и различные телеграм-каналы сообщали, что Суровикин после мятежа фактически был лишен свободы, но находился не в СИЗО, а в другом месте. Утверждалось, что его допрашивали по вопросу о возможной причастности к организации вооруженного похода на Москву, организованного ныне покойным Евгением Пригожиным. 4 сентября журналистка Ксения Собчак опубликовала фотографию, на которой присутствует Суровикин. Об освобождении генерала также написала газета The New York Times ссылаясь на двух американских чиновников и человека, близкого к Минобороны России.