Главы МИД «Группы семи» призвали Россию отвести войска от Украины

Министры иностранных дел «Группы семи»​ опубликовали в субботу совместное заявление с призывом к России отвести вооруженные силы от границ Украины и полностью соблюдать международные обязательства.

Неоправданная концентрация российских вооруженных сил – крупнейшее военное развёртывание в Европе с окончания холодной войны. Это вызов глобальной безопасности и международному порядку, заявили министры.

«Мы ожидаем, что Россия осуществит объявленное сокращение своей военной активности вдоль границ Украины. Мы не видели доказательств этого сокращения», – говорится в обращении (цитата по «Голосу Америки»).

Министры отметили важность решения кризиса дипломатическим путем и призвали Россию принять предложение о сотрудничестве в рамках Диалога по стратегической стабильности между США и Россией, Совета Россия – НАТО и ОБСЕ.

Заявление подписали министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также представитель внешнеполитического ведомства Евросоюза.