Гражданин Грузии был задержан на разделительной линии 10 дней назад

Гражданин Грузии, житель села Клдисцкаро Хашурского муниципалитета, был задержан на разделительной линии с самопровозглашённой республикой Южная Осетия 10 дней назад.

Первоначально информацию о его задержании распространило издание «Картлис амбеби» со ссылкой на жителей села; позднее она была подтверждена Службой государственной безопасности.

По данным издания, мужчина был задержан, когда на лошади разыскивал потерявшуюся лошадь и оказался вблизи разделительной линии. «Картлис амбеби» также цитирует односельчанина задержанного, который сообщил, что тот смог связаться с семьей и сказал, что чувствует себя хорошо.

Партия бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию» раскритиковала СГБ за отсутствие публичной информации о случившемся в течение десяти дней. В заявлении, опубликованном в Facebook, говорится:

«В районе Чорчана оккупанты незаконно задержали гражданина Грузии, о чем СГБ молчит уже 10 дней».

В Службе государственной безопасности заявляют, что ведется «интенсивная работа» по освобождению незаконно удерживаемого гражданина. Югоосетинские власти о задержании гражданина Грузии не сообщали.