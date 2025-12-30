Accessibility links

Гражданин Грузии был задержан на разделительной линии 10 дней назад

Гражданин Грузии, житель села Клдисцкаро Хашурского муниципалитета, был задержан на разделительной линии с самопровозглашённой республикой Южная Осетия 10 дней назад.

Первоначально информацию о его задержании распространило издание «Картлис амбеби» со ссылкой на жителей села; позднее она была подтверждена Службой государственной безопасности.

По данным издания, мужчина был задержан, когда на лошади разыскивал потерявшуюся лошадь и оказался вблизи разделительной линии. «Картлис амбеби» также цитирует односельчанина задержанного, который сообщил, что тот смог связаться с семьей и сказал, что чувствует себя хорошо.

Партия бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию» раскритиковала СГБ за отсутствие публичной информации о случившемся в течение десяти дней. В заявлении, опубликованном в Facebook, говорится:

«В районе Чорчана оккупанты незаконно задержали гражданина Грузии, о чем СГБ молчит уже 10 дней».

В Службе государственной безопасности заявляют, что ведется «интенсивная работа» по освобождению незаконно удерживаемого гражданина. Югоосетинские власти о задержании гражданина Грузии не сообщали.

  • «Грузинская мечта» утверждает, что бывший министр внутренних дел Георгий Гахария в 2019 году принял решение о возведении блокпоста в селе Чорчана без согласования с государственными структурами, в том числе со Службой государственной безопасности. По версии партии, это привело к утрате контроля над частью территории в районе сел Чорчана и Цнелиси и создало риск вооружённого конфликта. Этот вопрос обсуждался на заседаниях парламентской комиссии под руководством Теи Цулукиани.
  • Сам Гахария, который впоследствии занимал пост премьер-министра, а в настоящее время находится в Германии как оппозиционный политик, отвергает эти обвинения. Он заявляет, что обустройство блокпоста позволило предотвратить оккупацию значительной части территории.
  • В ноябре Георгию Гахарии были предъявлены обвинения как по эпизоду с установкой блокпоста, так и по делу о жестком разгоне протестной акции 20–21 июня 2019 года в Тбилиси.

