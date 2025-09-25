Греция выдала Кишинёву олигарха Владимира Плахотнюка

Греция выдала Кишинёву молдавского олигарха и бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка, сообщает NewsMaker.

На родине Плахотнюку предъявлены обвинения по трём уголовным делам, в том числе по делу о хищении миллиарда долларов со счетов крупнейших банков. В апреле 2025 года Плахотнюка объявили в международный розыск, а в июле он был задержан в Греции.

В 2010-е годы Плахотнюк считался самым влиятельным человеком в стране. По данным местных СМИ, он контролировал правительство и парламентское большинство. В 2019 году, после неудачной попытки его сторонников сформировать кабинет министров, бизнесмен покинул страну.

Против Плахотнюка заведены уголовные дела и в России — о финансовых махинациях, контрабанде наркотиков и создании преступного сообщества. Кроме того, Плахотнюк находится под санкциями Евросоюзп и США.

Экстрадиция совпала с подготовкой к выборам в молдавский парламент. Голосование назначено на 28 сентября.