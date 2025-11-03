Основатель и почетный председатель партии «Грузинская мечта», миллиардер Бидзина Иванишвили вошёл в список из 34 «Хищников свободы прессы» 2025 года.

Этот список организация «Репортёры без границ» (Reporters Without Borders — RSF) опубликовала по случаю Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

«Репортёры без границ» — международная неправительственная организация, которая защищает свободу прессы и права журналистов по всему миру.

Иванишвили оказался в этом списке рядом с Владимиром Путиным, Александром Лукашенко, Ильхамом Алиевым, Али Хаменеи, Николасом Мадуро, Виктором Орбаном и другими влиятельными фигурами.

«В руках Иванишвили смертоносное оружие – его бизнес-империя»

В отчете Иванишвили назван миллиардером-олигархом, который, несмотря на формальный уход из политики, остаётся центром власти.

«Его бизнес-империя даёт ему решающее влияние: подконтрольные ему коммерческие телеканалы, в том числе «Имеди» и «Рустави 2», транслируют позиции партии «Грузинская мечта», основанной им самим. Под его влиянием медиаплюрализм в стране постепенно сокращается, независимых журналистов дискредитируют, подвергают нападениям или задержаниям», – говорится в отчёте.

К тексту, описывающему деятельность Иванишвили, прилагается так называемый «чёрный список» 2025 года, в котором упомянуты:

тюремное заключение журналистки Мзии Амаглобели;

подрыв процесса интеграции Грузии в Европейский союз;

давление на независимые СМИ и поддерживающие их НПО с использованием расследований Антикоррупционного бюро;

преследование оппозиционных телеканалов со стороны государства и правящей партии «Грузинская мечта».

Согласно отчёту, «в руках Иванишвили смертоносное оружие – его бизнес-империя».

Методология

По данным RSF, список «Хищников свободы прессы» 2025 года является дополнением к ежегодному Всемирному индексу свободы прессы.

Если индекс оценивает состояние свободы прессы в странах, то этот список показывает тех, кто её попирает.

«Хищники» разделены на пять категорий:

политическая;

силовая;

экономическая;

юридическая;

социальная.

В него входят те, кто:

использует государственные механизмы для подавления СМИ;

применяет насилие против журналистов или заключает их в тюрьму;

экономически уничтожает независимые медиа;

манипулирует законом для арестов и введения цензуры;

разжигает ненависть против журналистов.

«Что объединяет этих людей? Ненависть к свободе прессы. Их методы различаются, но цель одна – заставить замолчать независимые голоса и ограничить право общества на информацию. Убийства, заключения, дискредитация, пропаганда, армии троллей – всё это оружие для установления тишины. Публикация этих имён в символический день напоминает: безнаказанность не является неизбежной. Те, кто нарушает свободу информации, должны быть названы и привлечены к ответственности», – подчёркивается в отчёте.

Кто ещё вошёл в список «Хищников свободы прессы» 2025 года

В числе других – те, кто годами систематически преследует журналистов: Коммунистическая партия Китая во главе с Си Цзиньпином, наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман Аль-Сауд, российский президент Владимир Путин и белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко.

«Все они и в 2025 году отличились беспощадным преследованием журналистов и медиа», – отмечает RSF.

По данным организации, «вооружённые силы Израиля (IDF) под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху несут ответственность почти за 220 погибших журналистов и закономерно вошли в список».

Туда же включены Государственный совет мира и безопасности Мьянмы и военная хунта Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре – «обе структуры активно подавляют независимую журналистику», – говорится в отчёте.

Кроме того, по данным RSF, в Мексике «Картель Нового поколения Халиско» (CJNG) стал в 2025 году самым жестоким преступным объединением страны и одной из главных угроз журналистике.

В 2025 году, по наблюдениям RSF, «хищники свободы прессы» активно используют технологии для ограничения свободы распространения информации.

«Си Цзиньпин применяет китайские чат-боты для распространения государственной пропаганды, Илон Маск превращает свою платформу X в инструмент атак на журналистов, а израильские вооружённые силы, уже ответственные за гибель сотен журналистов, проводят онлайн-кампании по дискредитации журналистики», – говорится в документе.

Реакция «Грузинской мечты»

Философ Заза Шатиришвили, сторонник партии «Грузинская мечта» и спикер, близкий к Бидзине Иванишвили, назвал оценку «Репортёров без границ» «комической».

«В Европе, за исключением нескольких стран (например, Венгрии или Словакии), медиа — как и международные организации, связанные с этой сферой, включая «Репортёров без границ», — полностью контролируются «Глубинным государством» (Deep State), – заявил он и продолжил: «Deep State действует по простой формуле: медиа, которое «Deep State» не контролирует, не является свободным — так же, как и страна, которая не управляется их агентурой, не является демократической!»

По его словам, по лёгкости открытия телеканала Грузия – одна из передовых стран, и если где-то в мире ещё существует свободная и плюралистичная медиасреда, то Грузия находится среди первых.

С критикой оценки международной организации выступил и спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, заявив, что ситуация в Грузии лучше, чем во многих странах ЕС.

По его словам, на это указывает наличие в Грузии «оппозиционных СМИ, которые принадлежат и финансируются оппозицией», а также «пропагандистских СМИ, финансируемых из Брюсселя». В этом контексте он упомянул издания «Нетгазети» и «Публика».

Далее он перешёл к критике Радио Свобода, заявив, что СМИ финансируется за счёт европейских средств (что не соответствует действительности):

«Президент США отказался финансировать Радио Свобода, включая Голос Америки, как инструменты пропаганды, на которые не должны расходоваться деньги американских налогоплательщиков. После этого, как и по многим другим вопросам, Deep State передал управление финансированием европейским партнёрам».

Радио «Свободная Европа/Радио Свобода» — независимая медиакорпорация. Её работа по-прежнему финансируется средствами, выделяемыми Конгрессом США через Агентство по глобальным медиа (USAGM). В середине марта 2025 года президент США Дональд Трамп, как объяснялось, в целях оптимизации бюджетных расходов, подписал указ о сокращении финансирования семи государственных агентств, включая USAGM. РСЕ/РС в судебном порядке потребовало от USAGM перечисления уже выделенных Конгрессом США на 2025 год средств. 18 июля судья Окружного суда округа Колумбия Ройс Ламберт вынес решение в пользу медиакорпорации.

