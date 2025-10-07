Правящая партия «Грузинская мечта» вновь обвинила послов во вмешательстве во внутренние дела страны и объяснила своим сторонникам, почему не высылает их из Грузии.

Заявление сделал лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия параллельно встрече с дипломатами, которая проходила в Министерстве иностранных дел. Замглавы МИД Георгий Зурабашвили обсудил с ними «местные выборы и события 4 октября».

«Требования граждан Грузии о высылке тех или иных послов будут контрпродуктивными до тех пор, пока решение об их назначении принимается евро-бюрократией, управляемой «Глубинным государством» (Deep State)», — заявил Ираклий Кирцхалия.

По его словам, «высылка посла конкретной страны вызовет целый ряд дипломатических шагов, которые негативно отразятся на отношениях Грузии с этими государствами».

«Проще говоря, мы останемся в режиме односторонней дружбы, пока Европа не освободится от влияния Deep State», — добавил он и пообещал, что его команда «сделает всё, чтобы влияние «Глубинного государства» не распространилось на Грузию».

Кирцхалия также перечислил события последних трёх лет — критику со стороны западных политиков и послов, заявления, критические резолюции Европарламента и Парламентской ассамблеи Совета Европы, а также введённые санкции. Всё это он назвал «недипломатичным и недружественным поведением» и «вмешательством».

«Грузинская мечта» регулярно обвиняет западных дипломатов во «вмешательстве» в ответ на критику антидемократических шагов, принятия репрессивных законов и задержаний лидеров оппозиции. В частности, правящая партия находится в открытом конфликте с послом ЕС Павлом Герчинским и послом Германии Петером Фишером.