Президент Михаил Кавелашвили не впечатлил грузинское общество своим первым выступлением с трибуны Генассамблеи ООН. Более того, оппоненты подвергли критике содержание его посланий, произнесенных на грузинском - Кавелашвили ни словом не обмолвился о проблемах российской оккупации в Грузии. Нет полной уверенности и в том, что «содержательная встреча» президента Кавелашвили с президентом США Дональдом Трампом состоялась на самом деле.

- Мы стоим на правильном пути, - заявил президент Михаил Кавелашвили грузинским журналистам в Нью-Йорке, подводя итоги своего 6-дневного визита в США в рамках 80-й Генассамблеи ООН. Послушав выступления президента Дональда Трампа, других лидеров, Кавелашвили заключил, что ратовал с трибуны ООН Дональд Трамп, «Грузинская мечта» давно уже следует – грузинская власть желает мира и стабильности, а Deep state и глобальная партия войны, по словам Кавелашвили, и его последователи - нет. Поделился Кавелашвили и деталями встречи с президентом Трампом, правда, «очень короткой», как уточнил он сам.

«Во время ужина, который устроил президент США, состоялась наша встреча, короткая встреча. Конечно, я его тепло приветствовал, а потом, чего общество всегда ждет, я ему заявил, что пора начать наши отношения с чистого листа. Он повторил что да, займется этим вопросом. Потом я ему еще раз повторил, что необходимо, и уже время, чтобы наши отношения начались, и он пообещал, что обязательно вернется к этом вопросу и свяжется со мной. Давайте подождем его ответа», - предложил президент Кавелашвили обществу.

Между тем в грузинском обществе после выступления Кавелашвили на Генассамблее ООН разгорелась дискуссия по разным вопросам. Многие остались недовольны тем, что Кавелашвили выступил на грузинском языке из-за незнания английского, что в своей речи он не разу не упомянул Россию, даже когда обратился к абхазам и осетинам, проживающим на отколовшихся от Грузии регионов.

«Хочу обратиться к находившимся на второй стороне оккупационной линии нашим абхазским и осетинским братьям и сестрам. На протяжении веков мы вместе писали историю Грузии, которая полна геройскими поступками наших предков для самосохранения нашей нации и любви к родине. Мы никогда не были большой империей, которая навязывала другим свои правила. Мы всегда были страной, которая гордилась своей многообразностью. Находящихся за оккупационной линией собратьев мы всегда встретим с открытым сердцем и распростёртыми руками. Наш долг - совместными усилиями преодолеть искусственно созданные препятствия, восстановить разрушенные мосты, а прошлые обиды, как это свойственно незаурядному и великодушному народу, оставить в прошлом», - заявил Михаил Кавелашвили.

«Кто написал ему этот текст? Это тост, просто стыдно!», - возмущается один из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе. -Ему должно быть стыдно с таким пафосом обращаться к абхазским и осетинским братьям, в то время как здесь молодых людей сажают в тюрьму за какие-то царапины на плакатах. Какой абхаз и осетин тебе поверит, когда власти здесь разбивают головы грузинам, которые выходят в знак протеста на улицы. Вот к чему такая патетика? Это фарс и фарисейство, которые не принесут никакого эффекта».

Очередным спекуляцией сочли в «Грузинской мечте» дискуссию о том, что президент не упомянул в своей речи Россию. Министр образования Гиви Миканадзе заверил, что власть «Грузинской мечты» работает над вопросом деоккупации:

«Мы максимально используем все трибуны для того, чтобы зафиксировать ситуацию, связанную с оккупацией. Мы в постоянном режиме сотрудничаем с нашими международными партнерами с целью деоккупации мирным путем».

«Понятно, что с распространением этих российских нарративов и пустыми фразами банда Иванишвили стала гибридным инструментом в руках России», - заключил представитель «Нацдвижения» Ираклий Павленишвили, комментируя позитивные оценки власти по поводу выступления Михаила Кавелашвили.

Один из лидеров «Коалиции за перемены» Георгий Бутикашвили считает, что своим посланием Михаил Кавелашвили пытался угодить России:

«Эта было предательское выступление. Он, говоря об Абхазии и Южной Осетии, использовал слово «конфликт» в контексте этно-конфликта, а не российской оккупации. Он вообще не упомянул Россию. Он не смог прямо хвалить РФ, но воспользовался словом «мультиполярное» устройство мира, что подразумевает гегемонию России в противовес США».

Леван Цуцкиридзе - международник, один из лидеров политической силы «Площадь свободы», бывший глава НПО «Восточноевропейский центр многопартийной демократии»:

«Очень печально и позорно, когда человек, с такой трибуны представляющий себя легитимным президентом Грузии, нормально даже читать не умеет. На международной арене нашу страну должны представлять люди, которые разбираются в международной политике, у которых есть опыт в этой сфере».

Печальным показалось выступление Кавелашвили и пятому президенту Саломе Зурабишвили, которая, как и вся прозападная часть оппозиции, не признает легитимность власти «Грузинской мечты».

«Не смеешь упоминать Россию в контексте Украины и оккупированных территориях Грузии, когда завтра - 27 сентября!», - пишет в соцсети Саломе Зурабишвили в преддверии Дня падения Сухуми в 1993, когда Грузия в результате войны потеряла контроль над Абхазией.

