Грузия выдвинет фильм Георгия Сихарулидзе «Паноптикум» на премию «Оскар»

В 2026 году на 98-й церемонии вручения «Оскара» Грузия выдвинет фильм Георгия Сихарулидзе «Паноптикум» в качестве конкурсной картины, сообщает Национальный кинокцентр. Победитель был определён 16 сентября тайным голосованием специальной комиссии, состав которой кинокцентр не разглашает.

В конкурсе по отбору фильма для представления на «Оскар» продюсерские компании выдвинули всего две картины:

«Terzo Mondo» – режиссёр Мераб Кокочашвили;

«Паноптикум» – режиссёр Георгий Сихарулидзе.

«Паноптикум» - совместная работа Грузии, Франции, Италии и Румынии. В главных ролях в фильме снялись Дата Чачуа, Ия Сухиташвили, Малхаз Абулладзе и Вахтанг Кеделадзе.

События фильма происходят в Грузии в 2018 году. Главный герой – 16-летний Сандро (Дата Чачуа), который в процессе поиска собственной идентичности и ценностей сталкивается с влиянием различных, порой радикальных идеологических и культурных норм.

Грузинские кинематографисты уже более двух лет бойкотируют Национальный кинокцентр. Именно поэтому многие режиссёры отказались участвовать в конкурсе по отбору фильма для выдвижения на «Оскар». Представители киноиндустрии с августа 2023 года требуют независимости Национального кинокцентра.