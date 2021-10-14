Gulagu.net: ФСИН запросила доступ к видеоархиву о пытках в колониях

Петербургское управление Минюста РФ направило в Адвокатскую палату представление о лишении статуса адвоката Ивана Павлова, которое будет рассмотрено квалификационной комиссией 18 октября, пишет "Интерфакс".

Иван Павлов – основатель правозащитного проекта "Команда 29". Он известен как защитник обвиняемых по делам о шпионаже и госизмене. Он не раз говорил о системных проблемах при расследовании этих дел: в частности, о том, что следствие ведется в условиях секретности и не позволяет обвиняемым эффективно защищаться. 30 апреля его задержали по обвинению в разглашении секретных данных дела его подзащитного – журналиста Ивана Сафронова, арестованного по обвинению в госизмене. В сентябре адвокат сообщил, что покинул Россию, сейчас он находится в Грузии, пишет Настоящее время.

Минюст считает, что Павлов якобы нарушал закон "Об адвокатской деятельности", Кодекс профессиональной этики адвоката и "подрывал таким образом доверие к нему и адвокатуре". Его обвиняют в уклонении от участия в следственных действиях по делам Карины Цуркан и Ивана Сафронова, в составлении выписок из дела Сафронова и "оказании давления на следствие и суд путем односторонней подачи сведений в СМИ".

Помимо этого, ведомство заявило, что "Команда 29" и связанные с ней организации получали иностранное финансирование, а их публикации имели "признаки осуществления их авторами политической деятельности, направленной, в частности, на подрыв доверия к власти, судам и правоохранительным органам".

Иван Павлов в своем пояснении Адвокатской палате не согласился с указанными Минюстом обвинениями. Он отметил, что не нарушал законы и Кодекс профессиональной этики адвоката, следственные действия по делам Цуркан и Сафронова пропускал по уважительным причинам, в том числе по болезни. Выписки из дела Сафронова, по его словам, он делал по памяти, потому что в их содержании не было гостайны.

Адвокат назвал обвинения об односторонней подаче информации надуманными, а материалы критического или восхваляющего характера, как указал он, не являются признаком политической деятельности его автора. Павлов также опроверг сообщение об иностранном финансировании "Команды 29". Как пояснил он, еще в 2020 году он прекратил любые отношения с признанной в РФ нежелательной чешской НПО "Институт свободы информации", в которой был президентом до 2016 года.

"Команда 29" была создана в 2014 году. В июле 2021 года Роскомнадзор заблокировал сайт объединения. Ведомство обосновало это публикацией материалов чешской организации Společnost Svobody Informace ("Общество свободы информации"), признанной в России "нежелательной" в конце июня. Через два дня проект заявил о прекращении деятельности "Команды 29", были закрыты все медиапроекты и удалены старые материалы.