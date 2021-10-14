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Gulagu.net: ФСИН запросила доступ к видеоархиву о пытках в колониях
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России запросила у правозащитной организации Gulagu.net доступ к попавшему в её распоряжение видеоархиву со свидетельствами о пытках в российских колониях и СИЗО. Это утверждается в телеграм-канале правозащитной организации, основатель которой Владимир Осечкин живёт за границей. "Генералы попросили о помощи правозащитников, которых другие генералы выдавили из России" - говорится в сообщении.
Официальных комментариев ФСИН по этому вопросу нет.
Как сообщает Gulagu.net, правозащитники решили передать руководству ФСИН части видеоархива, и в ближайшее время "ФСИН получит видеофайлы и документы о конкретных 6 преступлениях". "Будем наблюдать за тем, как будут развиваться события и насколько нынешнее руководство ФСИН готово к проведению тщательного расследования и пресечения пыточных практик в учреждениях УИС" - говорится в сообщении.
В начале октября Владимир Осечкин сообщил, что в его распоряжение попал архив записей камер видеонаблюдения из российских колоний, на которых запечатлены пытки и издевательства над заключёнными. Впоследствии несколько видеозаписей были опубликованы. Gulagu.net опубликовали также свидетельства одного из заключённых, ставшего жертвой насилия, и белорусского программиста, который, как утверждается, и передал архив. После публикации видео были возбуждены несколько уголовных дел, а начальник Саратовского управления ФСИН - большая часть видео была посвящена насилию над заключёнными в тюремной туберкулёзной больнице Саратовской области - был отправлен в отставку.
Другие новости дня
В России хотят лишить адвокатского статуса переехавшего в Грузию Ивана Павлова
Петербургское управление Минюста РФ направило в Адвокатскую палату представление о лишении статуса адвоката Ивана Павлова, которое будет рассмотрено квалификационной комиссией 18 октября, пишет "Интерфакс".
Иван Павлов – основатель правозащитного проекта "Команда 29". Он известен как защитник обвиняемых по делам о шпионаже и госизмене. Он не раз говорил о системных проблемах при расследовании этих дел: в частности, о том, что следствие ведется в условиях секретности и не позволяет обвиняемым эффективно защищаться. 30 апреля его задержали по обвинению в разглашении секретных данных дела его подзащитного – журналиста Ивана Сафронова, арестованного по обвинению в госизмене. В сентябре адвокат сообщил, что покинул Россию, сейчас он находится в Грузии, пишет Настоящее время.
Минюст считает, что Павлов якобы нарушал закон "Об адвокатской деятельности", Кодекс профессиональной этики адвоката и "подрывал таким образом доверие к нему и адвокатуре". Его обвиняют в уклонении от участия в следственных действиях по делам Карины Цуркан и Ивана Сафронова, в составлении выписок из дела Сафронова и "оказании давления на следствие и суд путем односторонней подачи сведений в СМИ".
Помимо этого, ведомство заявило, что "Команда 29" и связанные с ней организации получали иностранное финансирование, а их публикации имели "признаки осуществления их авторами политической деятельности, направленной, в частности, на подрыв доверия к власти, судам и правоохранительным органам".
Иван Павлов в своем пояснении Адвокатской палате не согласился с указанными Минюстом обвинениями. Он отметил, что не нарушал законы и Кодекс профессиональной этики адвоката, следственные действия по делам Цуркан и Сафронова пропускал по уважительным причинам, в том числе по болезни. Выписки из дела Сафронова, по его словам, он делал по памяти, потому что в их содержании не было гостайны.
Адвокат назвал обвинения об односторонней подаче информации надуманными, а материалы критического или восхваляющего характера, как указал он, не являются признаком политической деятельности его автора. Павлов также опроверг сообщение об иностранном финансировании "Команды 29". Как пояснил он, еще в 2020 году он прекратил любые отношения с признанной в РФ нежелательной чешской НПО "Институт свободы информации", в которой был президентом до 2016 года.
"Команда 29" была создана в 2014 году. В июле 2021 года Роскомнадзор заблокировал сайт объединения. Ведомство обосновало это публикацией материалов чешской организации Společnost Svobody Informace ("Общество свободы информации"), признанной в России "нежелательной" в конце июня. Через два дня проект заявил о прекращении деятельности "Команды 29", были закрыты все медиапроекты и удалены старые материалы.
Пожар произошел в руставской тюрьме – по соседству с той, где содержится Саакашвили
В городе Рустави сегодня произошел пожар на территории тюрьмы №17, которая соседствует с пенитенциарным учреждением №12, в котором содержится экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
По данным пенитенциарной службы, пожар начался в 14:20 по тбилисскому времени и произошел далеко от корпуса c заключенными.
«Пожар начался на кухне. Примечательно, что кухня находится далеко от жилого корпуса осужденных», – сказано в сообщении ведомства.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», для тушения пожара были вызваны шесть бригад пожарных спасателей и 11 пожарных машин. На месте также находятся несколько десятков полицейских.
Сегодня на площади Свободы в Тбилиси сторонники третьего президента Грузии Михаила Саакашвили проводят акцию с требованием его освобождения.
Стрельба на демонстрации в Бейруте – погибли пять человек
По меньшей мере пять человек погибли и еще несколько получили ранения в результате стрельбы во время демонстрации в Бейруте. Участники акции протестовали против того, как ведется расследование взрыва в городском порту в прошлом году. О том, кто именно открыл огонь, не сообщается, пишет русская служба Би-би-си.
По словам врачей, ранения получили около 30 человек, некоторые находятся в критическом состоянии, при этом раненые продолжают поступать в больницы.
Корреспонденты Франс пресс слышали сильную стрельбу в районе границы между христианскими и шиитскими мусульманскими кварталами Бейрута, где проходила акция протеста. Именно это место было передовой гражданской войны в Ливане, начавшейся в 1975 году. Ливанское телевидение показало кадры, на которых видны люди с автоматами и тяжелым вооружением.
Представители военных сообщили, что в ответ на стрельбу армия оцепила территорию и начала ее прочесывать в поисках стрелявших.
В последующем заявлении военные предупредили, что будут открывать ответный огонь по тем, кто стреляет боевыми патронами, и призвали мирных жителей покинуть этот район.
Сторонники шиитских движений «Хезболла» и «Амаль» требовали снять с должности судью Тарека Битара, который руководит расследованием взрыва химикатов в порту Бейрута. Они обвиняют его в предвзятости и желании возложить ответственность за взрыв на бывших министров кабинета, поддерживаемых обеими группировками.
Никто до сих пор не привлечен к ответственности за катастрофу, в результате которой погибли 219 человек, значительная часть прилегающих к порту районов была разрушена.
Гарибашвили: делимитация границы с РФ произойдет в рамках границ единой Грузии
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прокомментировал предложение Москвы начать делимитацию де-факто границ с Абхазией и Южной Осетией. Глава грузинского Кабмина исключил такую возможность.
«Нашему государству предстоит завершить делимитацию-демаркацию границы с Российской Федерацией, и это, конечно, произойдет в рамках границ единой Грузии», – сказал Гарибашвили.
Ранее, по итогам очередного раунда Женевских дискуссий в МИД России предложили «запустить процесс делимитации границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией с их последующей демаркацией». Это не первое подобное заявление российского ведомства.
В МИД Грузии заявляют, что незаконные заявления Москвы о так называемой делимитации-демаркации оккупационной линии совершенно неприемлемы. «Единственное решение вопроса — деоккупация грузинских территорий», – говорят в грузинском ведомстве.
В Батуми демонтируют корпус, часть которого обрушилась 8 октября
В Батуми будет полностью демонтирован корпус, один подъезд которого обрушился 8 октября. Такое решение было принято на основании заключения экспертизы, заявил глава финансовой службы мэрии Батуми Эднар Натаридзе.
«Корпус, один подъезд которого рухнул, подлежит полному демонтажу. Я уже знаком с заключением экспертизы в связи с этим зданием. Демонтаж скоро начнется», – заявил Натаридзе, добавив, что осуществить укрепительные работы невозможно.
По его словам, на проектные работы по демонтажу корпуса будут выделены 45 тысяч лари (14,3 тысяч долларов) и еще в полмиллиона лари (145,7 тысячи долларов) обойдутся работы по демонтажу.
Мэрия Батуми выделила 61 квартиру, чтобы переселить жителей из обрушившегося подъезда и соседних, пишет агентство «Новости-Грузия».
Квартиры, в которые предлагается переселиться жителям из дома по улице 26 мая, расположены на улицах Пиросмани, Шартава, Агмашенебели. Пока неизвестно, согласятся ли пострадавшие переехать туда из самого центра города.
По словам главы городской службы управления имуществом Давида Копинадзе, пока все находится на уровне переговоров. Параллельно с мэрией жилплощадь пострадавшим предложит и правительство Аджарии, рассматривается и финансовая компенсация.
«Конечно, нужно будет учесть площадь квартир, также местоположение», – заявил Копинадзе.
Что касается корпусов, расположенных по соседству с рухнувшим зданием, то первичный осмотр показал, что они устойчивые.
- 8 октября под обломками обрушившегося подъезда, в котором было 12 квартир, оказались 10 человек. Из них выжил лишь один мужчина, девять погибли, в том числе трое детей.
- МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту обрушения дома. Следствие ведется по статье «нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия», что предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. По делу задержаны трое человек — владелец жилплощади и двое рабочих.
В Абхазии задержаны двое мужчин, избивших милиционеров
Сухумская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении двух жителей самопровозглашенной республики Абхазия – Хаджарата Пачулия и Руслана Гамгия. Их обвиняют избиении милиционеров.
Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов получили телесные повреждения – переломы руки и носа.
По информации прокуратуры, дело возбуждено по части 2 статьи 320 УК Абхазии по факту применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
По информации ведомства, 12 октября 2021 года, примерно в 16:30 часов, в ходе проведения профилактических мероприятий сотрудники ОУР Сухумского УВД, следовавшие на служебной автомашине по Кодорскому шоссе в Сухуми, в районе средней школы №14 заметили автомашину марки Toyota Alphard, водитель которой, пренебрегая правилами дорожного движения, пересёк двойную сплошную полосу и проехал на красный свет светофора.
«Сотрудники ОУР остановили водителя Пачулия Х.Р. и его пассажира Гамгия Р.Ш. На законные требования сотрудников милиции о необходимости прохождения процедуры медицинского освидетельствования Пачулия и Гамгия отреагировали агрессивно и применили физическое насилие», – говорится в сообщении.
В пресс-релизе прокуратуры указано, что Пачулия и Гамгия задержаны и заключены под стражу.
Ранее абхазский президент Аслан Бжания, говоря о смерти 24-летнего Анри Атейба, заявил, что он «вместе с группой лиц напал на начальника уголовного розыска УВД города Гагра».
«В любой другой стране, если бы избили сотрудника уголовного розыска (а он был безоружный), он имел бы право расстрелять их на месте, и правильно поступил бы», – сказал Бжания.
Сенатор не даёт утвердить десятки послов США из-за «Северного потока – 2»
Американский сенатор-республиканец Тед Круз уже несколько месяцев фактически препятствует утверждению в Сенате кандидатур, предложенных администрацией Джо Байдена на посты чиновников Госдепартамента и послов в зарубежных государствах. Своими действиями он добивается от администрации введения санкций против газопровода "Северный поток – 2" из России в Германию.
О конфликте Круза и Белого дома пишет в четверг издание Politico. По его данным, из-за устроенной сенатором обструкции в Сенате "зависли" кандидатуры десятков послов, предложенных администрацией Байдена. Как правило, сенаторы от обеих партий не возражают против кандидатур послов и одобряют их в рамках ускоренной процедуры. Однако Круз – единственный из сотни сенаторов – требует рассмотрения по полной процедуре, с многочасовыми дебатами. Это, в свою очередь, препятствует Сенату заниматься другими делами. В том числе поэтому за почти 10 месяцев президентства Байдена Сенат утвердил только 2 кандидатуры послов – в Мексике и в ООН.
Всего же, по подсчётам Politico, срок ожидания утверждения кандидатур в администрацию Байдена в Сенате сейчас составляет более трёх месяцев. Меньше он был даже при Дональде Трампе, против ряда кандидатур которого выступали демократы.
По словам чиновника администрации, которого цитирует Politico, ситуация с неназначением послов "начинает наносить США ущерб на международной арене".
Круз – один из самых последовательных критикой "Северного потока – 2". Он был одним из инициаторов введения санкций против судов-трубоукладчиков, из-за которых газопровод был достроен на полтора года позже, чем планировалось. Сейчас он заявляет, что всего лишь добивается от администрации соблюдения закона о санкциях, и требует их ввести не только против компаний-владельцев трубоукладчиков, но и против самого газопровода. Администрация Байдена формально ввела санкции против компании "Северный поток – 2" и её главы, однако тут же их приостановила, сославшись на соображения национальной безопасности. Белый дом утверждает, что по-прежнему против газопровода, считая его орудием шантажа Москвы в отношениях с ЕС и Украиной, однако не хочет портить отношения с Германией. Кроме того, администрация сомневается, что новые санкции помешали бы уже достроенному газопроводу заработать.
Как пишет Politico, в августе советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан пытался убедить Круза отказаться от обструкции, однако разговор законочился "плохо": сенатор начал настаивать на своём, а представитель администрации дал ему понять, что дополнительные санкции во время президентства Байдена вводиться не будут.
"Северный поток – 2", который поддерживает Германия и ряд других стран ЕС и против которого выступают Украина и несколько государств ЕС, достроен и сейчас проходит процедуру сертификации. Она может завершиться в начале будущего года.
В России подтвердили, что пропускная способность «Верхнего Ларса» временно снижена
В связи с проведением работ по реконструкции пропускная способность пограничного пункта пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией снижена. Об этом заявили в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления.
«В настоящее время Минтрансом России рассматривается возможность введения ограничений на проезд крупногабаритных транспортных средств через «Верхний Ларс» на период его реконструкции», – добавили в ведомстве.
В пресс-службе говорят, что реконструкция пункта пропуска будет проходить в два этапа и завершится в третьем квартале 2022 года. После завершения первого этапа пропускная способность по легковым транспортным средствам увеличится с 200 до 1900 единиц в сутки. Второй этап позволит увеличить пропускную способность пункта по грузовому транспорту – со 170 до 600 единиц в сутки, а также по автобусам – с 30 до 60 единиц в сутки.
Параллельно с реконструкцией пункта пропуска «Верхний Ларс» будут проводиться работы по ремонту магистрального газопровода «Северный Кавказ – Закавказье», заявляют в российском ведомстве.
Ранее СМИ сообщали о скоплении грузовиков на дороге из Грузии в Россию. в Службе доходов Грузии подтвердили, что из-за реконструкции российского пункта пропуска таможенные процедуры на границе осуществляются с перебоями. Грузинский пропускной пункт «Казбеги» при этом работает в прежнем режиме.
- «Казбеги – Верхний Ларс» – единственный официально действующий пункт пропуска на грузинско-российской границе.
Украина пока не обращалась к Грузии с запросом о выдаче Саакашвили
Офис генерального прокурора Украины пока не обращался к компетентным органам Грузии с запросом о выдаче Киеву гражданина Украины, грузинского экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом сообщило издание «Украинские новости» со ссылкой на официальный ответ офиса генпрокурора.
«На данный момент ходатайства украинских органов досудебного расследования в Департамент международно-правового сотрудничества офиса генерального прокурора о выдаче (экстрадиции) М. Саакашвили не поступали, а поэтому к компетентным органам Грузии офис генерального прокурора с таким запросом не обращался», – говорится в письме, опубликованном изданием.
В ведомстве пояснили, что, согласно украинскому законодательству, ходатайство о выдаче лица Украине готовит следователь или прокурор, который осуществляет надзор за соблюдением законов во время проведения досудебного расследования. Еще одним субъектом такого ходатайства может быть суд, который рассматривает дело или которым вынесен соответствующий приговор.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Киев через своего консула в Грузии и адвокатов постоянно контактирует с бывшим грузинским президентом. Он добавил, что украинская сторона сейчас изучает юридическую сторону дела Саакашвили и «выбирает лучший алгоритм, который будет применяться в этом случае». По словам Кулебы, это может быть не только путь подачи запроса на экстрадицию.
Власти Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили в Украину не рассматривается и ему придется отбывать срок на родине. Вице-премьер Грузии Тея Цулукиани назвала разговоры об экстрадиции «юридическим нонсенсом».
Сторонники Саакашвили готовятся к проведению в Тбилиси масштабной акции
Партия «Единое национальное движение», основанная Михаилом Саакашвили, говорится к проведению в Тбилиси масштабной акции протеста с требованием освободить политика.
Организаторы надеются, что на площади Свободы в центре грузинской столицы соберутся десятки тысяч их сторонников. Акция «Свободу Мише» начнется в 18:00 по тбилисскому времени.
Из регионов Грузии для участия в акции направляются колонны автомобилей. А сторонники правящей партии «Грузинская мечта» встречают оппозиционеров на центральной автодороге с вениками – напоминая о пытках, которые были в грузинских тюрьмах во время правления Михаила Саакашвили.
Саакашвили тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября. Он помещен в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави. Политик объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.
В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
Власти Грузии заявляют, что вопрос освобождения или экстрадиции Саакашвили в Украину не рассматривается и ему придется отбывать срок на родине.
Доля Грузии в мировом майнинге биткойна составляет 0.18%
Мировые лидеры по объемам майнинга биткоина в мире – США, Казахстан и Россия. Об этом свидетельствуют данные Кембриджского университета, пишет Reuters.
Доля США в мировом хэшрейте биткоина к концу августа составляла 35,4%, Казахстана – 18,1%, России – 11,2%.
По данным Кембриджского университета, доля Грузии в мировом майнинге биткойна составляет 0.18%. Это больше, чем в Украине (0.13%), Турции (0.06%) и Азербайджане (0.03%),
За два года доля Грузии сократилась примерно в два раза – в сентябре 2019 года она составляла 0.32%. Предположительно, статистика учитывает и данные из самопровозглашенной республики Абхазия.
Доля Китая, который еще в июне был крупнейшим центром майнинга биткоина, снизилась до нуля. Это связано с политикой китайских властей, которые в этом году окончательно запретили майнинг криптовалют и объявили незаконными все операции с ними. Запрет китайские власти объясняли тем, что криптовалюты нарушают стабильность финансовой системы страны и используются для отмывания денег.
Смертность вновь растет: 38 пациентов умерли от коронавируса в Грузии
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 38 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 9370.
За сутки в стране выявили 4212 новых случаев коронавируса. Накануне провели 52 620 тестов: PCR-тестов – 20 075, экспресс–тестов на антиген – 32 545.
Выздоровели еще 1982 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 649 407, выздоровевших – 607 563.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 8%, за последние 14 дней составляет 7,21%, за неделю – 8,57%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 6110 человек, всего в Грузии использовано 1 895 771 вакцин.
Предложение Москвы о делимитации де-факто границ в Тбилиси назвали неприемлемым
В МИД Грузии заявляют, что незаконные заявления Москвы о так называемой делимитации-демаркации оккупационной линии совершенно неприемлемы. «Единственное решение вопроса — деоккупация грузинских территорий», – говорят в грузинском ведомстве.
Ранее, по итогам очередного раунда Женевских дискуссий в МИД России предложили «запустить процесс делимитации границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией с их последующей демаркацией». Это не первое подобное заявление российского ведомства.
В МИД Грузии также говорят, что в ходе переговоров в Женеве грузинская делегация остро поставила вопрос недавних активных шагов Москвы по фактической аннексии Абхазии и Цхинвалького региона, включая реализацию «программы формирования общего социального и экономического пространства», заключение т.н. соглашения о двойном гражданстве, попытку незаконно аннексировать часть села Аибга и в одностороннем порядке определить и демаркировать участок оккупированных территорий российско-грузинской государственной границы.
«Глава грузинской делегации подчеркнул, что, осуществляя крупномасштабную военную агрессию в августе 2008 года, а также провокации и инструменты гибридной войны за последние 13 лет, Москва сознательно пытается дестабилизировать положение в стране, препятствовать демократическому развитию Грузии и европейской и евроатлантической интеграции», – заявили в МИД Грузии.
Россия отменила запрет на въезд для 158 тыс. граждан Узбекистана
Россия объявила "миграционную амнистию" для 158 тысяч граждан Узбекистана, которым раньше был запрещён въезд в страну. Об этом сообщается на сайте посольства Узбекистана в Москве .
"Миграционная амнистия" не будет распространяться на тех граждан Узбекистана, решения о депортации которых принимали российские суды.
Помимо этого, стороны договорились о том, что 10 тысяч граждан Узбекистана, планирующие уехать в Россию на работу, смогут оформить патенты на трудовую деятельность до выезда из страны. Это позволит значительно сократить срок оформления разрешения на работу, расходы за которые будут нести российские работодатели, говорится в сообщении.
Накануне президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов заявил, что Россия объявила "миграционную амнистию" для 150 тысяч граждан Узбекистана и 150 тысяч граждан Таджикистана. Она распространяется только на тех, кто был выдворен из страны по решению МВД, отметил Коженов.
"Известия" со ссылкой на МВД сообщали, что за первый квартал текущего года из России депортировали 1345 иностранцев. За аналогичный период прошлого года из России выслали 1139 человек.
Российские власти неоднократно говорили, что в стране не хватает трудовых мигрантов. В ближайшие два года только на российские стройки необходимо привлечь 5 миллионов трудовых мигрантов, заявил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.
Эта проблема обострилась на фоне пандемии и закрытия границ.
В 2020 году, по данным МВД, численность мигрантов в России снизилась почти вдвое – до шести миллионов трёхсот тысяч человек, притом что ранее в стране в среднем находились от 9 до 11 миллионов мигрантов.
В ближайшие два года только на российские стройки необходимо привлечь 5 миллионов трудовых мигрантов, заявил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.
Министерство сельского хозяйства и "Российские железные дороги" обсуждают запуск так называемых чартерных поездов для того, чтобы ввозить в Россию иностранных мигрантов для нужд агропромышленного комплекса.
В Норвегии неизвестный убил нескольких человек. Он стрелял из лука
В городе Конгсберг в Норвегии неизвестный, вооружённый луком и стрелами, открыл вечером в среду стрельбу по людям.
В результате атаки вооруженного луком и стрелами мужчины погибли пять человек, ранены двое.
Нападавший задержан. Подробности о его личности и мотивах пока не известны. Как заявил представитель полиции, "естественной" в подобных обстоятельствах является версия теракта, однако пока она не является официальной.
Нападение произошло в центре города с населением около 30 тысяч человек, расположенного к юго-востоку от Осло. По данным властей, нападавший действовал в одиночку.
СМИ напоминают в связи со случившимся о произошедшей 10 лет назад крупнейшей в истории Норвегии террористической атаке - ультраправый Андерс Беринг Брейвик взорвал в Осло бомбу, а затем на острове Утойя убил более 60 молодых людей, которые находились в летнем лагере, организованном Партией труда.
Аслана Бжания в Москве принял Сергей Шойгу
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания в рамках визита в Москву встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу.
Как сообщает пресс-служба абхазского президента, Шойгу и Бжания обсудили ряд вопросов абхазо-российского сотрудничества в сфере обороны и безопасности.
Глава российского ведомства на встрече выразил уверенность, что «вопросы, касающиеся военного сотрудничества, будут решаться оперативно и результативно».
«Отношения между вооружёнными силами наших стран оформлены всеми необходимыми документами. Для нас крайне важно, чтобы вооружённые силы Республики Абхазия были вооружены и мобильны. Мы и впредь продолжим уделять достаточное внимание функционированию 7 военный базы, так как она является гарантией стабильности и залогом безопасности», – заявил Сергей Шойгу.
Аслан Бжания поблагодарил министра обороны РФ за встречу.
«Сергей Кужугетович, ваше имя широко известно в Абхазии. В самые тяжёлые времена вы были с нами. Хотел бы от имени народа Абхазии и себя лично вас за это ещё раз поблагодарить. Хотел бы также отметить, что в период пандемии благодаря вам в нашей республике дважды был развернут военный госпиталь. Без вашей помощи мы бы не обошлись. Спасибо вам», – сказал Бжания.
Сообщается, что абхазский президент и глава оборонного ведомства России обсудили вопросы финансирования расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии.
Коронавирус в Абхазии: 158 новых случаев инфицирования, 2 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 521 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 158 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 85 пациентов. Состояние 28 человек оценивается как тяжелое, 50 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале скончался мужчина 84 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 43 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 19 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 34, состояние 4 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 94 пациента, состояние 12 человек тяжелое.
- В российском военном госпитале скончалась женщина 1963 года рождения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 29 325 человек. Зарегистрировано 430 летальных случаев. Выздоровели 24 207 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Cопредседатели Женевских дискуссий распространили заявление по итогам переговоров
Сопредседатели Женевских международных дискуссий выступили с заявлением по поводу 54-го раунда переговоров.
В заявлении, размещенном на сайте ОБСЕ, говорится, что Женевские международные дискуссии являются основным форматом для обсуждения итогов конфликта, как это предусмотрено в Соглашении о прекращении огня от 2008 года.
Встреча участников Женевских международных дискуссий прошла в рамках двух рабочих групп, посвященных безопасности и гуманитарным вопросам. Общая ситуация с безопасностью на местах была оценена как относительно стабильная, хотя участники сосредоточили внимание на ряде нерешенных вопросов, включая продолжающиеся задержания, дела о пропавших без вести, ограничения на свободное передвижение и выезд за границу, меры реагирования на пандемию Covid-19 и конкретные проблемы, связанные с вопросами безопасности.
Сопредседатели приветствовали отмену ограничений на мосту Ингури и на пункте перехода Саберио-Пахулани и призвали к полному восстановлению свободы передвижения, в частности на переходе Одзиси.
Несмотря на конструктивное участие в различных гуманитарных вопросах, дискуссия по основным вопросам, касающихся ВПЛ и беженцев, не состоялась из-за того, что некоторые участники покинули обсуждения, что привело к срыву раунда.
Участники договорились, что следующий раунд Женевских международных дискуссий состоится 7-8 декабря 2021 года, передает Общественный вещатель Грузии.
Грузинский дзюдоист Лаша Бекаури возглавил мировой рейтинг
Грузинский дзюдоист Лаша Бекаури возглавил обновленный рейтинг Международной федерации дзюдо (IJF) в весовой категории до 90 кг, сообщает «Грузия онлайн».
Чемпион Олимпиады в Токио Бекаури, у которого 6,130 очков, «лишил» первого места в рейтинге еще одного грузина – Николоза Шеразадишвили (5,654), выступающего за Испанию. Более того, Шеразадишвили опустился на третью строчку, пропустив на вторую позицию Давлата Бобонова (6,004) из Узбекистана.
Помимо Бекаури, еще два грузинских дзюдоиста возглавляют рейтинг IJF в своих весовых категориях - это Лаша Шавдатуашвили (-73 кг) и Тато Григалашвили (-81 кг).
Еще в двух весовых категориях грузинские дзюдоисты входят в тройку сильнейших – Важа Маргвелашвили (-66 кг) и Варлам Липартелиани (-100 кг).
Обновленный рейтинг IJF был составлен после юниорского чемпионата мира в итальянском городе Ольбия, на котором грузинские спортсмены завоевали четыре золотые медали.
Владыка Николоз: Надеюсь, что г-н Михаил выйдет из тюрьмы и начнется новая эра в истории страны
«В отношении Михаила Саакашвили у меня было такое послание - думаю, что мы все и вся страна стоим перед большим вызовом, и выход состоит в том, чтобы прекратить риторику ненависти, прекратить плохие разговоры друг о друге», - заявил журналистам митрополит Ахалкалаки и Кумурдо, владыка Николоз (Пачуашвили) после посещения в руставской тюрьме бывшего президента Михаила Саакашвили, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Как отметил владыка Николоз, каждый должен думать о примирении и христианском прощении. Кроме того, владыка Николоз надеется, что Михаил Саакашвили выйдет из тюрьмы и «начнется новая эра, новая эпоха в истории нашей страны».
«Я не могу сказать вам, как он себя чувствует. То, что я увидел, он выглядит обыкновенно. Кроме того, что у нас был человеческий разговор, у меня было к нему одно послание – думаю, что мы все и вся страна стоим перед большим вызовом, и выход отсюда в прекращении риторики ненависти, прекращении плохих разговоров друг о друге. Я попросил г-на Михаила призвать своих сторонников к тому, чтобы вместе подумать о примирении, о христианском прощении. Нам очень многое нужно простить друг другу. Я думаю, что это все начинается еще с нашего прошлого, с периода коммунистов, затем первый президент, тяжелые 90-е годы, и сегодня тоже нам есть, что простить друг другу. Если мы будем считать друг другу, кто какое преступление совершил, так страна не сможет продвинуться вперед.
Я сказал г-ну Михаилу, что страна стоит перед очень большим вызовом, мы должны помириться с нашими абхазскими и осетинскими братьями ... Пролито много крови и с нашей стороны, и с их стороны. Сведение счетов не будет перспективным. Я попросил об этом г-на Михаила и он записал в своем обращении, что, надеюсь, будет опубликовано. Хочу призвать и вас прекратить риторику ненависти по отношению друг к другу. Я очень надеюсь, что г-н Михаил выйдет из тюрьмы и начнется новая эра, новая эпоха в истории нашей страны тем, что действующие и будущие власти найдут общий язык», - заявил владыка Николоз.
По его словам, первые лица страны должны дать гражданам пример терпимости.
Актер Уильям Шетнер в возрасте 90 лет побывал в космосе
Многоразовый корабль «Нью Шепард» компании Джеффа Безоса Blue Origin совершил в среду второй пилотируемый суборбитальный полет. Он продолжался чуть более 10 минут. В ходе полета корабль пересек так называемую линию Кармана – 100 км от поверхности Земли. Международная авиационная федерация считает эту линию границей космоса.
Среди четырех пассажиров корабля был Уильям Шетнер, сыгравший в 60-е годы роль капитана Кирка в культовом сериале о космических полетах «Звездный путь» (Star Trek). В 90 лет Шетнер стал старейшим человеком, побывавшим в космосе – пусть и всего несколько минут.
Запуск ракеты был осуществлен с космодрома в районе американского города Ван Хорн (штат Техас).
Первый полет корабля произошел 20 июля, на борту тогда был сам миллиардер Джефф Безос – основатель компании Amazon, а также его брат Марк, 18-летний студент-физик из Нидерландов и 82-летняя американская летчица, которая входила в отряд астронавтов, но в космос ранее не летала.
Москва предлагает Тбилиси начать делимитацию де-факто границ с Абхазией и Южной Осетией
Москва предлагает Тбилиси «запустить процесс делимитации границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией с их последующей демаркацией». Об этом говорится в распространенном сегодня сообщении МИД РФ по итогам 54-го раунда (12-13 октября) Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности.
Россия объясняет свое предложение целями «укрепления безопасности в регионе». В сообщении МИД РФ сказано:
«По убеждению России и ее абхазских и югоосетинских союзников, главным приоритетом Женевского формата остается комплекс вопросов, связанных с обеспечением прочной безопасности на Южном Кавказе. Для достижения этой стратегической цели необходимо сфокусироваться на работе по заключению юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией – с другой. Императивность данной задачи возрастает на фоне активных усилий Запада по втягиванию Тбилиси в НАТО, о чем свидетельствуют проводимые непосредственно на грузинской территории регулярные военные учения, включая недавние многонациональные маневры альянса «Проворный дух – 2021».
По оценке большинства участников Женевских дискуссий, ситуация в грузино-абхазском и грузино-югоосетинском приграничье остается относительно стабильной. В целях укрепления безопасности в регионе российская сторона предлагает запустить процесс делимитации границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией с их последующей демаркацией. В этом Москву активно поддерживают Сухум и Цхинвал.
Отдельно российская делегация заострила внимание на контрпродуктивности деструктивной линии Грузии. Занимая конфронтационную позицию и проталкивая тенденциозные документы в различных международных форматах, в которых не участвуют Абхазия и Южная Осетия, грузинская сторона тем самым сама блокирует обсуждение ряда вопросов на Женевской площадке. Речь, прежде всего, идет о ежегодно вносимой Тбилиси на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН оторванной от реальности резолюции по внутренне перемещенным лицам и беженцам. Навязывание мировому сообществу своей однобокой и крайне политизированной точки зрения с трибуны Объединенных Наций, доступ к которой представителям Абхазии и Южной Осетии по-прежнему закрыт, делает невозможным диалог по данной проблематике под эгидой Женевских дискуссий».
- Дипломатические отношения между Грузией и Россией были прерваны по инициативе Тбилиси с августа 2008 года в ответ на признание Москвой независимости самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. После войны Россия перебросила дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на территории двух этих грузинских регионов.
- Переговоры между Тбилиси и Москвой по политическим вопросам проводятся только в рамках Женевских дискуссий с участием представителей ОБСЕ и западных союзников Грузии.
- Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии – рассматривают Абхазию и Южную Осетию как территорию Грузии, находящуюся под российской оккупацией.
Саломе Зурабишвили встретилась с генеральным секретарем ОБСЕ
В рамках своего официального визита в Австрию президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась сегодня с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Марией Шмидт.
Как сообщает пресс-служба президента Грузии, стороны обсудили ситуацию на оккупированных территориях Грузии и коснулись проходящих в Женеве переговоров.
«Я работаю над проектом по проведению в Тбилиси при поддержке ОБСЕ конференции по разрешению конфликта, миру и безопасности с участием женщин-лидеров», - сказала президент Грузии.
На встрече было отмечено, что ОБСЕ использует все возможности для вовлечения женщин во все сферы, в том числе в экономическую и финансовую.
«В ходе встречи президент Грузии отметила, что недавно в Грузии прошли местные выборы, но, к сожалению, количество женщин-кандидатов на выборах по-прежнему невелико», - говорится в сообщении пресс-службы президента.
Митрополит Николоз навестил Саакашвили в тюрьме
Митрополит Ахалкалакской, Кумурдойской и Карской епархии Грузинской православной церкви Николоз Пачуашвили побывал в 12-м пенитенциарном учреждении в Рустави, где встретился с Михаилом Саакашвили.
Николоз не делал комментариев для СМИ перед тем, как войти в тюрьму. Он отметил, что расскажет о деталях позже.
Ранее секретарь патриарха Грузинской православной церкви протоиерей Михаил Ботковели также посетил Саакашвили.
Следует отметить, что некоторые грузинские священнослужители выступили за освобождение Саакашвили. Так, митрополит Шемокмедский Иосеб подписал петицию об освобождении экс-президента, а митрополит Потийский и Хобский Григол заявил, что в первую очередь освобождение нужно не самому Саакашвили, а «нашей стране и интересам общества», передает «Нетгазети».
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