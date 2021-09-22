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Халифа Хафтар на три месяца покинул Ливийскую национальную армию
Командующий антиправительственными силами Ливии Халифа Хафтар на три месяца покинул пост. Теперь Хафтар сможет выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства. Об этом сообщают агентства Reuters и AFP.
Выборы в Ливии назначены на 24 декабря. Голосование должно было состояться весной 2019 года, но было отложено после наступления армии Хафтара на Триполи.
21 сентября ливийский парламент выразил вотум недоверия правительству национального согласия Абдель Хамида Дбейбы. Это правительство было утверждено в марте. Предполагалось, что оно будет работать до декабрьских выборов.
- После падения режима Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии началось противоборство враждующих между собой вооруженных группировок. На этом фоне укрепились две основные политические силы – признанное ООН Правительство национального согласия в Триполи во главе с Фаизом Сараджем и оппозиционный ему военачальник Халифа Хафтар, командующий антиправительственными силами Ливийской национальной армии с центром в Тобруке.
- Хафтар неоднократно посещал Москву, вел переговоры с высокопоставленными российскими представителями. Официально Россия не поддерживает ни одну из сторон конфликта, однако очевидцы рассказывают о присутствии на территории, контролируемой отрядами Хафтара, бойцов так называемой «ЧВК Вагнера». Ее связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, которого СМИ называют поваром Путина.
- Пригожин заявлял, что у него нет интересов в Ливии. МИД России утверждал, что информация о присутствии «ЧВК Вагнера» в Ливии основана на подтасованных данных.
Другие новости дня
В Госдуме хотят запретить усыновление для всех иностранцев
Комиссия Госдумы по противодействию иностранному вмешательству намерена распространить действие так называемого «закона Димы Яковлева» на любых иностранцев. Сейчас закон, касающийся, в частности, усыновления российских детей, затрагивает только граждан США.
В комиссии пояснили, что в последнее время не только американцы «посягают на основополагающие права и свободы» россиян. По мнению чиновников, особенно это стало заметным во время прошедших выборов.
В связи с этим новые поправки в «закон Димы Яковлева» будет внесены на рассмотрение депутатов уже в октябре.
«Закон Димы Яковлева», полное название которого – «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан РФ», был принят в 2012 году в ответ на принятый в США «акт Магнитского» и введенные санкции против ряда российских чиновников и представителей силовых структур.
Российский документ предусматривает «защитные меры зеркального характера для граждан США, которые посягают на основополагающие права российских граждан» – в частности, арест финансовых активов, запрет на въезд в Россию, покупку собственности и участие в инвестициях.
В законе есть также пункт, запрещающий гражданам США усыновлять российских детей, в частности – инвалидов, которые не могут получить у себя на родине необходимое лечение. Этот пункт вызвал широкую общественную дискуссию, а в крупных городах – массовые протесты. В Москве против принятия документа на улицу вышли около 60 тысяч человек. Несколько сотен тысяч подписали петицию против закона.
Крымскотатарскую письменность переведут с кириллицы на латиницу
Правительство Украины приняло решение перевести крымскотатарскую письменность с кириллицы на латиницу. Смена алфавита будет проходить до 1 сентября 2025 года.
Алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики состоит из 31 буквы. Он разработан специалистами-востоковедами, языковедами и филологами в процессе консультаций с Меджлисом крымскотатарского народа (признан в России экстремистской организацией и запрещен).
В правительстве отметили, что теперь крымскотатарский язык будет развиваться в большей гармонии с другими тюркскими языками, которые после 1991 года перешли или сейчас переходят на латинский алфавит. Так, в частности, было в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане.
Концепция развития крымскотатарского языка была одобрена украинским правительством в апреле.
До 1929 года крымские татары использовали письменность на арабской графической основе, затем – до 1938 года – использовалась латиница. В 1938 году была внедрена кириллица.
В начале 1990-х годов крымские татары стали постепенно переходить на латиницу. Правозащитники отмечали, что после аннексии Крыма Россией в 2014 году процесс смены алфавита замедлился. Государственными языками полуострова являются русский, украинский и крымскотатарский. Согласно российскому законодательству, алфавиты государственных языков республик строятся на графической основе кириллицы.
В «Мечте» прокомментировали разрыв контракта по строительству Намахвани ГЭС
Решение компании Enka Renewables разорвать контракт о строительстве Намахвани ГЭС является «прискорбным». Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, передает «Нетгазети».
По его словам, это также «плохой сигнал для дальнейших инвестиций».
«Конечно же, в любом случае это решение компании. Обеспечение энергетической независимости для нас - один из важнейших приоритетов не только с точки зрения экономики, но и политики, а также безопасности. Это плохой сигнал для дальнейших инвестиций, но правительство сделает все для привлечения больших инвестиций в область энергетики. У правительства есть десятилетний план действий, в том числе и по энергетике. Планируется привлечение инвестиций на миллиард долларов в этой сфере», - заявил политик.
Сегодня, 22 сентября, компания Enka Renewables объявила о разрыве соглашения по строительству Намахвани ГЭС с Минэкономики Грузии по причине «нарушения условий соглашения и форс-мажорных обстоятельств».
- Проект каскада «Намахвани ГЭС» предусматривает строительство на реке Риони двух гидроэлектростанций – «Твиши ГЭС» и «Намахвани ГЭС» – суммарной установленной мощностью 433 МВт.
- О расторжении контракта по строительству «Намахвани ГЭС» стало известно на фоне снижения прямых иностранных инвестиций в Грузию. Их объем в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, снизился на 52,9%; в первой половине 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 11%.
В югоосетинском КГБ заявили о выявлении информатора грузинских спецслужб в Ахалгори
В Комитете государственной безопасности (КГБ) самопровозглашенной республики Южная Осетия утверждают, что выявили жителя Ахалгори, поддерживающего «устойчивые контакты с представителями грузинских спецслужб».
В югоосетинском ведомстве говорят, что указанное лицо, личность которого не раскрывается, осуществляло сбор и передачу информации об обстановке на де-факто границе и «деятельности пограничных органов по ее охране».
При этом в Цхинвали указывают, что переданные грузинской стороне материалы «не составляют государственную тайну» и действия жителя Ахалгори пока не нанесли ущерба югоосетинской безопасности.
«Ему объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ – Шпионаж», – говорится в заявлении.
В КГБ говорят, что вынесли предостережение 20 июля текущего года. При этом пресс-релиз ведомство распространило лишь сегодня – спустя два месяца.
В заявлении ведомства также сказано, что «государственная измена и шпионаж считаются особо тяжкими преступлениями против личности, общества и государства, за совершение которых предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет».
«Комитет государственной безопасности призывает граждан Южной Осетии: прежде чем совершать подобное противоправное деяние, подумать о возможных последствиях наступления уголовной ответственности», – сказано в заявлении КГБ.
Комитет Палаты представителей одобрил санкции по списку Навального
Комитет по регламенту Палаты представителей США одобрил законопроект, рекомендующий администрации ввести санкции в отношении 35-ти человек, которых соратники российского оппозиционного политика Алексея Навального обвиняют в нарушениях прав человека и коррупции.
Об этом сообщил, в частности, в Твиттере конгрессмен, член Хельсинкской комиссии Пол Массаро. Если законопроект, внесённый представителями обеих партий, будет одобрен Конгрессом, то предложенный санкционный список должна оценить администрация президента Джо Байдена. На это Белому дому отводится не более полугода.
Само введение санкций останется на усмотрение администрации.
В перечне указаны имена бизнесменов Романа Абрамовича, Алишера Усманова, Олега Дерипаски, главы "Роснефти" Игоря Сечина, председателя "Газпрома" Алексея Миллера, руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина, директора ФСБ Александра Бортникова, медиаменеджера и гендиректора "Первого канала" Константина Эрнста, главного редактора RT Маргариты Симоньян, председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, председателя правления ВТБ Андрея Костина, директора Росгвардии Виктора Золотова и других высокопоставленных российских чиновников, бизнесменов и людей из ближнего окружения президента Владимира Путина.
Законопроект о введении санкций в соответствии с "Глобальным актом Магнитского" внесли в Палату представителей конгрессмены Том Малиновски, представляющий Демократическую партию, и республиканец Джон Кёртис. Технически речь идёт о поправках к оборонному бюджету США - этот механизм ранее был использован, например, для введения санкций против трубоукладчиков, работавших на строительстве "Северного потока-2".
За основу списка были взяты рекомендации команды Навального, отбывающего в России срок заключения по делу о хищениях в "Ив Роше". Уголовное преследование Навальный называет политическим.
В начале марта этого года власти Евросоюза и США ввели санкции против ряда российских чиновников из-за задержания и дальнейшего преследования Алексея Навального. Тогда в основанном оппозиционером Фонде борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией и запрещен; также включен в реестр "иностранных агентов") выразили надежду, что в будущем ограничения распространят на других российских чиновников и олигархов. Сам Навальный в годовщину своего отравления опубликовал в западной прессе статью, в которой призывал вводить индивидуальные санкции прежде всего против крупных бизнесменов, близких к Владимиру Путину.
В российском руководстве санкции назвали "враждебным антироссийским выпадом" и призвали западных коллег "не играть с огнём".
Турецкая компания ENKA объявила о выходе из проекта «Намахвани ГЭС»
Строительство крупной гидроэлектростанции в Грузии будет приостановлено – турецкая компания ENKA объявила о выходе из проекта «Намахвани ГЭС».
В официальном сообщении говорится, что ENKA уже уведомила правительство Грузии о расторжении контракта, заключенного 25 апреля 2019 года. Причина – нарушение условий контракта и форс-мажорные обстоятельства.
В проект строительства ГЭС в Западной Грузии инвесторы должны были вложить около 800 миллионов долларов. Против осуществления проекта выступали местные жители и представители НПО.
После акций протеста премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил Минюсту изучить контракт с компанией ENKA. Он заявил, что проект «не будет продолжен на нынешних условиях». В частности, премьер упомянул тему аренды земель – для осуществления проекта инвестор получил часть территории в пользование на 99 лет.
Власти также заявляли, что приостанавливают строительство плотины и водохранилища ГЭС на шесть месяцев, однако расторгать контракт с инвестором не собираются.
Ранее также сообщалось, что ENKA может начать арбитражный спор с правительством Грузии.
В Министерстве экономики и устойчивого развития Грузии информацию о расторжении контракта по строительству «Намахвани ГЭС» пока не прокомментировали.
- Проект каскада «Намахвани ГЭС» предусматривает строительство на реке Риони двух гидроэлектростанций – «Твиши ГЭС» и «Намахвани ГЭС» – суммарной установленной мощностью 433 МВт.
- О расторжении контракта по строительству «Намахвани ГЭС» стало известно на фоне снижения прямых иностранных инвестиций в Грузию. Их объем в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, снизился на 52,9%; в первой половине 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 11%.
Число выявленных в Грузии случаев коронавируса превысило 600 тысяч
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 43 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 8664.
За сутки в стране выявили 2016 новых случаев коронавируса. Накануне провели 29 798 тестов: PCR-тестов – 12 946, экспресс–тестов на антиген – 16 852.
Выздоровели еще 2024 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 600 412, выздоровевших – 567 797.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 6,77%, за последние 14 дней составляет 6,92%, за неделю – 6,48%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 13 962 человека, всего в Грузии использовано 1 686 412 вакцин.
Число пострадавших при стрельбе в университете в Перми возросло до 43
Число пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном университете увеличилось до 43. Об этом сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. Ранее сообщалось о 28 пострадавших и о шести погибших.
По данным главы регионального Минздрава, в трёх городских стационарах находятся 12 пострадавших. В их число министр включила и самого стрелка Тимура Бекмансурова. По её словам, он находится в реанимации на аппарате ИВЛ в нестабильном и крайне тяжёлом состоянии. Она также подтвердила, что накануне ему ампутировали часть голени.
Еще семеро пострадавших, получивших тяжелые ранения, ранее были отправлены на лечение в Москву.
Как уточняют местные издания 59.ru и "ПроПермь", региональный Минздрав включил в число пострадавших не только нападавшего, но и шестерых погибших.
Президент России Владимир Путин в среду наградил орденом Мужества младшего лейтенанта полиции, инспектора ДПС Константина Калинина, который задержал студента, открывшего стрельбу в университете. Напарник Калинина, старший лейтенант полиции Владимир Макаров награждён медалью "За отличие в охране общественного порядка". Он помогал студентам эвакуироваться из здания. Глава МВД Владимир Колокольцев досрочно присвоил Калинину и Макарову звания лейтенанта и капитана полиции соответственно.
Утром 20 сентября студент первого курса Пермского государственного университета Тимур Бекмансуров устроил стрельбу сначала в кампусе, а потом в здании одного из факультетов вуза. Жертвами стрельбы стали шесть человек. Бекмансуров был ранен при задержании сотрудником ДПС, который первым прибыл на место.
За ранение активистов оппозиции в Дманиси задержан сын кандидата от «Грузинской мечты»
Участник инцидента в Дманиси задержан, кандидат в мажоритарные депутаты Дманиси от «Грузинской мечты» Михаил Дауташвили сам отвез сына в полицию, сообщает телекомпания «Имеди».
28-летний Давид Дауташвили проходит по делу, которое расследуется по двум статьям УК Грузии – «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «насилие». Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет, пишет агентство «Новости-Грузия».
Инцидент, после которого двое активистов оппозиции были доставлены в больницу с ножевыми ранениями, произошел вчера в селе Гантиади Дманисского муниципалитета (регион Квемо Картли).
Дауташвили, который накануне категорически отрицал причастность своего сына к ранению активистов оппозиции, заявил, что у него есть проблемы со здоровьем. Он также обвинил оппозицию в «провоцировании инцидента».
«Я был в селе Гантиади, в своем штабе с агитаторами и мы говорили о встрече с избирателями. В это время мимо проехал эскорт Кахи Окриашвили. Они всячески старались, чтобы мы поддались на провокацию. К сожалению, они воспользовались слабостью моего сына, у него проблемы со здоровьем. Он увидел, что я упал, потерял сознание и что меня били. Он впал в состояние аффекта. Он сам сдался полиции. Я сам его отвез, чтобы он понес соответствующую ответственность», – сказал Дауташвили.
В МВД также распространили информацию о задержании виновника инцидента в Дманиси.
«Полицейские Квемо Картли задержали 28-летнего Д.Д. Следствие установило, что обвиняемый 21 сентября этого года в селе Гантиади Дманисского района на предвыборной встрече во время словесного и физического противостояния нанес ножом повреждения в области лица сторонникам «Единого национального движения». 45-летний М.О. и 38-летний Ш.С. переведены в больницу, где они проходят лечение.
Во время физического противостояния разные повреждения получили и другие лица. Полиция продолжает интенсивные следственные мероприятия для установления личности всех участников», – сказано в заявлении МВД.
Талибы просят ООН позволить им выступить с трибуны Генассамблеи
Вернувшиеся к власти в Афганистане талибы (движение "Талибан" запрещено в России как террористическая организация) просят предоставить им слово на проходящей на этой неделе в Нью-Йорке Генассамблее ООН.
Как сообщил представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, глава международной организации получил от "Талибана" письмо с запросом об участии в дебатах на высшем уровне. Оно датировано 20 сентября, то есть днём, который предшествовал открытию Ассамблеи. Послание подписано министром иностранных дел в правительстве талибов Амиром Ханом Муттаки.
В письме он замечает, что бывший президент Афганистана Ашраф Гани был "свергнут" 15 августа и что страны по всему миру "больше не признают его президентом". А имеющий сейчас аккредитацию в качестве афганского посла в ООН Гулам Исакзай "больше не представляет" страну, подчеркивает Муттаки. Новым постоянным представителем талибы назвали Мохаммада Сухайля Шахина, который был пресс-секретарём "Талибана" на международных переговорах в Катаре.
В Госдепартаменте США сообщили, что ведомство в курсе запроса талибов по поводу ООН. Соединённые Штаты входят в состав членов комитета организации по проверке полномочий. Но пока Госдепартамент не берётся спрогнозировать будущее возможное решение комитета.
В Южной Осетии сообщили о 168 новых случаях заражения коронавирусом
В Южной Осетии выявили 168 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Юго-Осетпотребнадзоре самопровозглашенной республики.
По информации ведомства, 410 исследований провели 17 сентября – в последний день перед объявленными ко Дню республики четырехдневными выходными, еще 220 исследований – 20 сентября.
Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 5641, выздоровели 4788. Под наблюдением врачей находятся 853 человека, 71 снят с учета медиков.
Всего за время пандемии в Южной Осетии в ПЦР-лаборатории проведено 36 066 исследований на коронавирусную инфекцию. В Цхинвали не публикуют статистику смертности от COVID-19.
Сегодня же стало известно, что в цхинвальской школе №5 COVID-19 подтвержден у примерно 15 педагогов и 10 учащихся, школу закрыли на карантин до 30 сентября.
- Новость обновлена после того, как в Юго-Осетпотребнадзоре дополнительно сообщили о статистике за 20 сентября.
«Тут нет петухов». Кадыров пригласил Байдена в Чечню
Глава Чечню Рамзан Кадыров пригласил президента США Джо Байдена посетить республику, чтобы убедить его в том, что там «нет петухов».
Это стало реакцией на упоминание Чечни во время выступление президента США Джо Байдена на сессии Генассамблеи ООН, пишет «Настоящее время».
«Я могу только пригласить его [Джо Байдена] в нашу республику, чтобы он воочию убедился, что в Чеченской республике нет петухов и даже такого слова. Вместо них у нас куриные мужья», – написал Кадыров в своем телеграм-канале.
Ранее Байден призвал международное сообщество защищать права сексуальных меньшинств во всех странах мира. Его заявление прозвучало во время сессии Генассамблеи ООН.
«Мы все должны встать на защиту прав представителей ЛГБТ, чтобы они могли открыто жить в любви и без страха», – отметил президент США. По его мнению, отстаивать права секс-меньшинств нужно везде, от Чечни до Камеруна.
По словам Кадырова, США озлоблены на все мусульманские государства и «вспахивают арабский мир авиабомбами».
«Байден, позорно вернувший войска из Афганистана, ни с того ни с чего вдруг начал упоминать Чеченскую республику», – написал глава Чечни.
О пытках, которым в Чечне подвергают людей, заподозренных в гомосексуальности, стало известно с начала 2017 года. О преследованиях рассказал бывший житель Грозного Амин Джабраилов (он стал первым этническим чеченцем, который публично сделал это под своим именем), а также уроженец Омской области Максим Лапунов, который некоторое время жил в Грозном. И Лапунов, и Джабраилов были арестованы и провели некоторое время в камерах в различных тюрьмах, где их избивали, пытали током и требовали назвать других представителей ЛГБТ-сообщества.
Ранее сбежавшая от домашнего насилия и «лечения» бисексуальности уроженка Чечни Аминат Лорсанова обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с требованием расследовать дело похищенной родственниками Халимат Тарамовой. Кадыровцы похитили девушку, сбежавшую из дома, из шелтера правозащитников в Махачкале 10 июня.
Министр информации Чечни Джамбулат Умаров, в свою очередь, называл преследования ЛГБТ в республике «сущей брехней». Но отмечал: «Сегодня ни Кавказ, ни Чеченская республика ни ментально, ни как либо по-другому, ни идеологически, ни физиологически не воспринимают гомосексуализм, потому что он как явление не имеет места сегодня в Чеченской республике».
Скандал с прослушкой дипломатов: посла Грузии вызвали в ЕС
Посла Грузии в Евросоюзе Вахтанга Махароблишвили вызвали в головной офис ЕС в Брюсселе. Об этом журналистам сообщил посол ЕС в Грузии Карл Харцель.
Как сообщалось ранее, Служба госбезопасности Грузии, возможно, прослушивала работающих в Тбилиси дипломатов, в том числе посла Харцеля. В Брюсселе заявили, что намерены предпринять соответствующие шаги в связи со скандалом.
«Вам уже известна реакция Брюсселя относительно прослушки. Мы очень серьезно это воспринимаем. Возникают вопросы, так как дипломатические отношения регулируются Венской конвенцией. Мы не считаем естественным, чтобы такой близкий друг и партнер, как Грузия, принимал участие в подобных действиях. По этой причине накануне посол Грузии был вызван на встречу в головной офис ЕС в Брюсселе – для того, чтобы разъяснить позиции и наметить последующие шаги», – заявил сегодня Карл Харцель.
На прошлой неделе скандал прокомментировал и посол Германии Хуберт Книрш, также фигурировавший в «слитых» материалах. Он отметил, что понятие прозрачности и контроля в столь щепетильных вопросах, как дипломатические отношения, требует ответственного подхода.
Под Киевом неизвестные обстреляли машину помощника Зеленского
В Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира. В результате был ранен водитель. Шефир не пострадал, пишет "Украинская правда".
Как сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины, нападение произошло около 10 часов утра вблизи села Лесники. Отмечается, что в машину попало 10 пуль. Сейчас на месте работают оперативно-следственные группы. Ведётся розыск стрелявших.
Замглавы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая рассказала "Интерфаксу", что в водителя попали три пули.
В свою очередь советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал в Facebook, что стреляли из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.
Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию об обстоятельствах покушения, поделиться сведениями с правоохранительными органами.
Сам президент Владимир Зеленский находится сейчас в Нью-Йорке, где участвует в мероприятиях Генассамблеи ООН и проводит переговоры с рядом мировых лидеров.
В офисе Зеленского, комментируя обстрел машины Шефира, нападение связали с "агрессивной кампанией противодействия активной политике главы государства по снижению влияния олигархов". Советник главы офиса президента Михаил Подоляк назвал произошедшее "открытым, намеренным и крайне жёстким нападением, которое нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды".
Улицы Батуми затопило из-за сильного дождя. ФОТО, ВИДЕО
Улицы курортного города Батуми затопило из-за сильного дождя. Особенно тяжелое положение на улицах Шавшети, Багратиони и Тавдадебули, где затоплены торговые объекты и первые этажи зданий. Также повреждены остановленные во дворах жилых домов и корпусов автомобили, пишет агентство «Новости-Грузия».
Есть сложности с передвижением транспорта. Жителям города приходится пешком идти по затопленным улицам.
Дождь особенно усилился сегодня на рассвете, около 4 утра. По информации местного водоканала «Батумис цкали», на горячую линию поступило более 50 сообщений от жителей, которым срочно требовалась помощь.
С утра мобилизованы представители соответствующих служб мэрии города.
«В эти минуты ведутся работы по откачке самых проблемных мест. Завести технику и начать работы не удается там, где уровень воды все еще высокий. Также очищают сток в море», – заявляют в компании.
Гарибашвили заявил Эрдогану о готовности выполнить миротворческую функцию в регионе
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в рамках Генассамблеи ООН встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Грузии.
«Речь коснулась событий, развивающихся в регионе. По заявлению Ираклия Гарибашвили, важнейшей целью Грузии является поддержка мира и стабильности в регионе и страна готова выполнить свою миротворческую функцию для долгосрочного мира и стабильности в кавказском регионе», – говорится в сообщении.
Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Ираклий Гарибашвили передал ему просьбу премьер-министра Армении Никола Пашиняна о встрече.
- В июне текущего года при посредничестве премьер-министра Грузии Азербайджан освободил 15 граждан Армении, задержанных во время конфликта в Карабахе. Азербайджан в ответ получил от Армении карты, на которых отображены 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе.
МИД Грузии обвинили в «открытом вмешательстве во внутренние дела Абхазского государства»
Заявление МИД Грузии, в котором осуждается проведение на территории Абхазии выборов в Госдуму России, – «открытое вмешательство во внутренние дела Абхазского государства». Об этом говорится в комментарии МИД самопровозглашенной республики Абхазия.
Ранее в Тбилиси заявили, что открытие избирательных участков в Абхазии и Южной Осетии – деструктивный шаг Москвы, направленный против суверенитета и территориальной целостности Грузии.
«Участие в выборах в законодательный орган власти РФ – законное право граждан Республики Абхазия, имеющих гражданство Российской Федерации или граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Абхазия, а также граждан Российской Федерации, временно пребывающих в стране. Реализация указанными категориями граждан своего избирательного права никак не нарушает фундаментальные международно-правовые нормы и не вступает в противоречие с Уставом ООН», – говорится в заявлении абхазского МИДа.
В Сухуми говорят, что Абхазия и Россия, развивая союзнические отношения на прочной договорно-правовой основе, «в полной мере соблюдают свои международные обязательства».
«Взаимоотношения Абхазии и России не направлены против третьих стран и не ущемляют интересов Грузии. Едва ли следует считать проведение голосования по выборам депутатов Государственной Думы России угрозой для Тбилиси и полагать, что это каким-то образом нарушает права граждан Грузии. Грузинским властям пора перестать спекулировать своей «территориальной целостностью» и разыгрывать из себя невинную жертву. Рассчитываем, что в Тбилиси возобладает ответственный и реалистичный подход в отношении сложившейся политической реальности, предполагающий уважительное отношение к Республике Абхазия», – сказано в заявлении.
Как сообщалось ранее, югоосетинские избирательные участки на выборах в Госдуму были приписаны к Читинскому одномандатному избирательному округу Забайкальского края, абхазские – к Даурскому одномандатному избирательному округу Забайкальского края, Павловскому одномандатному избирательному округу Воронежской области, Всеволожскому одномандатному избирательному округу Ленинградской области и Самарскому одномандатному избирательному округу Самарской области.
МИД Грузии обратился к международному сообществу с призывом должным образом оценить незаконные шаги Москвы по подрыву суверенитета и территориальной целостности Грузии и эффективно отреагировать на них.
Власти Грузии также заявили, что не признают итоги выборов в Госдуму Российской Федерации, проведенных в Крыму и Севастополе.
Российские туроператоры начали продавать «вакцинные туры» в Европу
Самые популярные направления у россиян - Сербия и Германия
Российские туроператоры начали продавать соотечественникам зарубежные туры для вакцинации от коронавируса иностранными препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, которую цитирует агентство "Интерфакс", наиболее популярные направления для таких поездок у россиян - Сербия и Германия. Стоимость такого тура, который занимает всего три дня - от 50 тысяч рублей. В эту цену, помимо перелёта и проживания, входят запись на вакцинацию и медицинская страховка.
Отмечается при этом, что в Сербии иностранцев вакцинируют препаратами Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Sinopharm бесплатно, в то время как в Германии прививки платные. Так, в Мюнхене одна доза Pfizer/BioNTech обойдётся в 580 евро, а в Баден-Бадене укол препаратом от Johnson & Johnson стоит 870 евро.
В сентябре ВОЗ приостановила одобрение российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В организации засомневались в соблюдении надлежащих норм при производстве препарата.
В этом же месяце в России несколько раз обновлялся рекорд по количеству суточной смертности от коронавируса. За последние сутки от болезни и её последствий скончались 812 человек.
Эрдоган вновь заявил, что Турция не признаёт аннексию Крыма Россией
Анкара выступает за сохранение территориальной целостности Украины и не признаёт аннексию Крыма Россией. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН.
МИД Турции ранее отказался признать выборы в Госдуму в аннексированном Крыму. Их результаты не имеют юридической силы для Анкары, поскольку она считает незаконным присоединение украинского полуострова к России, подчеркнули в министерстве.
В Кремле решение Турции не признавать выборы назвали неприемлемым, а в МИД России пообещали сделать соответствующие выводы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется, что Турция изменит свою позицию по признанию Крыма.
Ранее Эрдоган неоднократно заявлял , что Турция не признаёт и никогда не будет признавать аннексию Крыма Россией.
В апреле на пресс-конференции в Стамбуле после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским Эрдоган сказал, что Анкара поддержит инициативу Киева по формированию "Крымской платформы" – программы, которая предусматривает реинтеграцию аннексированного Крыма. Он также добавил, что Анкара и Киев продолжат работу по восстановлению территориальной целостности Украины в международно признанных границах. Через два дня после переговоров Эрдогана и Зеленского в Стамбуле, Россия приостановила авиасообщение с Турцией. Российские власти объяснили это решение ростом числа заражений коронавирусной инфекцией в этой стране.
Инцидент в Дманиси: в «Грузинской мечте» не признают свое участие
В МВД Грузии заявляют о начале расследование инцидента в Дманиси, где сегодня во время драки были ранены двое сторонников оппозиции. В ведомстве пока не уточняют, по какой статье начато расследование и собираются ли кого-либо задерживать, передает «Новости-Грузия».
Инцидент, после которого двое активистов оппозиции доставлены в больницу с ножевыми ранениями, произошел сегодня в селе Гантиади Дманисского муниципалитета (регион Квемо Картли). Представители объединенной оппозиции обвинили представителей правящей партии в том, что они устроили драку во время встречи оппозиционных кандидатов с избирателями в Дманиси.
Председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе прокомментировал инцидент в Дманиси – он считает, что правящая партия не имеет к этому отношения.
Ранее лидер оппозиции Ника Мелия заявил, что руководство «Грузинской мечты» «должно ответить» за ранение активистов оппозиции. Между тем Кобахидзе назвал «дегенератом» человека, который сделал это.
«То, что случилось в Дманиси, этому нет оправдания и это совершенно неприемлемо. Ответственность за это возьмут люди, которые в этом виноваты. Когда имеет место эксцесс, а этот инцидент был эксцессом, в такое время это является ответственностью конкретного лица. Почему я должен брать за это ответственность на себя? Их ранил какой-то человек, какой-то дегенерат. Это вы должны взять ответственность за ту постоянную ненависть, насилие, зло, которое ежедневно транслируется по вашим телеканалам», - сказал Кобахидзе в беседе с журналистами.
Еще один представитель «Грузинской мечты», глава парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе считает, что виновники конфликта должны быть наказаны. По его словам, все должны воздержаться от любого рода провокаций, и у них нет оправданий.
Между тем в штабе партии «Грузинская мечта» в Дманиси заявляют, что с их стороны не было никаких провокаций, и они хотят, чтобы выборы прошли в мирной обстановке.
В ближайшие три года Россия потратит на оборону почти 11 триллионов рублей
Расходы России на национальную оборону в 2022 году составят более трех с половиной триллионов рублей, что на 400 миллиардов больше, чем в году текущем, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета.
В проекте также указано, что в 2024 году сумма, выделенная на нужды армии и военно-промышленного комплекса, будет увеличена еще на 300 миллиардов. Всего оборонные расходы России в ближайшие три года составят 10,8 триллиона рублей.
Во вторник правительство России одобрило проект закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Документ будет внесен на рассмотрение Госдумы до 1 октября.
США впервые ввели санкции против платформы по обмену криптовалют
США впервые ввели санкции в отношении платформы по обмену криптовалют SUEX. Об этом сообщило Министерство финансов США.
В заявлении Минфина говорится, что криптобиржа через филиалы в России позволяла делать незаконные платежи при кибератаках. Для этого было задействовано как минимум восемь типов программ-вымогателей.
По данным американских властей, более 40 процентов известных транзакций SUEX были связаны с незаконными организациями. Такие криптобиржи способствуют незаконной деятельности для получения собственной незаконной прибыли, сообщает Минфин США.
С момента образования в 2018 году SUEX перевела криптовалюту на сумму на сотни миллионов долларов – в основном в биткоинах. В 2020 году платежи хакерам-вымогателям, мошенникам и операторам даркнета превысили 400 миллионов долларов – это в четыре раза больше по сравнению с 2019 годом.
Внебиржевой брокер криптовалюты SUEX юридически зарегистрирован в Чехии, но в стране не присутствует. Биржа работает в филиалах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в некоторых других регионах России и на Ближнем Востоке. SUEX утверждает, что может конвертировать активы в криптовалюте в наличные в этих филиалах и выводить в физические активы, такие как недвижимость, автомобили и яхты.
Гарибашвили принял участие в открытии генеральных дебатов 76-й сессии Генассамблеи ООН
Грузинская делегация во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили приняла участие в открытии генеральных дебатов 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Общественный вещатель.
К участникам генеральных дебатов обратились Генеральный секретарь ООН, президент Генеральной ассамблеи, президент США Джозеф Байден, президент Бразилии и другие лидеры.
Основная тема генеральных дебатов 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - «Укрепление устойчивости стран через надежду для выздоровления людей от нового коронавируса, устойчивого восстановления экономики, реагирования на потребности планеты, уважения прав людей и возрождение сути Организации Объединенных Наций».
Глава правительства Грузии выступит перед участниками 76-й сессии Генассамблеи 24 сентября.
Перед открытием недели высокого уровня, от имени Генерального секретаря ООН был проведен официальный прием для лидеров государств-участников, на котором присутствовал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
В грузинскую делегацию во главе с премьер-министром входят вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр образования и науки Михаил Чхенкели и глава администрации правительства Илья Дарчиашвили.
ЦИК распределил депутатские мандаты по итогам выборов в Госдуму
Центризбирком по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва распределил депутатские мандаты. По предварительным данным, «Единая Россия» получает 324 места из 450 и сохраняет конституционное большинство. В предыдущем созыве у членов партии было 343 голоса.
В Думу также проходят КПРФ, «Справедливая Россия – за правду», ЛДПР и «Новые люди».
Официальные итоги выборов Центризбирком планирует подвести в пятницу.
В новый состав депутатов от «Единой России» в этом году вошел политтехнолог Александр Бородай. Он играл одну из ключевых ролей в конфликте на востоке Украины.
От «Справедливой России – за правду» в Госдуме среди прочих будет Захар Прилепин, участник войны в Донбассе на стороне сепаратистов «ДНР».
По Преображенскому одномандатному округу Москвы в Госдуму прошел Анатолий Вассерман, известных по телевизионным играм «Что? Где? Когда?» и «Своя игра».
Выборы депутатов Госдумы прошли в России с 17 по 19 сентября. Явка, по данным ЦИК, составила 52 процента.
Движение за права избирателей «Голос» (признано российскими властями иностранным агентом) зафиксировало более пяти тысяч жалоб от избирателей о вероятных нарушениях во время голосования. В МВД рассказали, что получили более 750 заявлений с жалобами на ход голосования. ЦИК подтвердил 12 случаев вброса бюллетеней в восьми регионах.
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