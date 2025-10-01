Исследование НПО: Бидзина Иванишвили финансирует телеканал «Имеди»

Проправительственная телекомпания «Имеди» финансируется основателем и почётным председателем правящей партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили. Об этом говорится в исследовании, опубликованном неправительственной организацией «Международная прозрачность – Грузия».

Согласно исследованию, основанному на публично доступных финансовых отчётах:

Бидзина Иванишвили финансирует «Имеди» как минимум с 2018 года;

на конец 2022 года телеканал имел задолженность перед компаниями Иванишвили на сумму 61 млн лари;

общий объём задолженности «Имеди» перед компаниями, связанными с Иванишвили, достиг 165 млн лари, что составляет почти половину всего финансирования телеканала;

основным способом финансирования является предоставление «льготных кредитов» – в 2023 году телеканал взял кредиты на сумму 331 млн лари, основными заимодавцами выступили сам Иванишвили и Ираклий Рухадзе (через аффилированные компании);

«Имеди» работает убыточно – к концу 2023 года его накопленный убыток составил 388 млн лари.

Телекомпания «Имеди» принадлежит Ираклию Рухадзе, Бенджамину Альберту Марсону и Игорю Алексееву. Рухадзе возглавляет наблюдательный совет канала и является открытым сторонником правящей партии.

Представители «Имеди» и «Грузинской мечты» пока не прокомментировали исследование.