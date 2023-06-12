В возрасте 86 лет умер бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Об этом сообщили итальянские газеты Corriere della sera и La Repubblica.

Впоследствии смерть Берлускони подтвердили официальные лица. Утверждается, что он умер утром 12 июня.

Берлускони в апреле был госпитализирован в реанимацию больницы Сан-Рафаэле в Милане. У него была обнаружена хроническая лейкемия. Впоследствии он был выписан, однако в пятницу вновь госпитализирован. О точной причине смерти пока не сообщается.

Берлускони был одним из крупнейших итальянских бизнесменов, его звезда как политика взошла в 1990-е годы, когда на фоне распада послевоенной партийной системы он основал правопопулистскую партию «Вперёд, Италия». Берлускони трижды возглавлял правительство Италии. Его сторонники и сейчас входят в состав правящей коалиции, хотя партия и утратила лидирующие позиции.

«Трудно представить Италию без Сильвио Берлускони... За последние пятьдесят лет не было дня, чтобы его имя не упоминалось по телевидению, в газетах, в парламенте, в барах, на стадионе. Строительный подрядчик, телевизионный магнат, президент футбольного клуба «Милан», основатель партии «Вперёд Италия», трижды премьер-министр, фигурант нашумевших судебных процессов», – говорится в некрологе La Repubblica.

В нём отмечается, что Берлускони расколол общественное мнение, многие видели в нём авторитарного и коррумпированного политика. В то же время признаётся, что он стал своего рода символом Италии, одним из наиболее известных итальянцев за рубежом.

Берлускони связывали дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным. Известно, что они отдыхали друг у друга в частном порядке; Берлускони неоднократно, уже после аннексии Крыма и резкого охлаждения отношений между Россией и Западом, высказывался в поддержку Путина и России. Он публично осудил российское вторжение в Украину, однако, как стало известно из опубликованной осенью записи его частной беседы, возлагал часть ответственности за него и на страны НАТО и Киев. Он также утверждал, что «восстановил отношения с Путиным» и даже отправил ему в подарок вино на 70-летие. Впоследствии Берлускони сказал, что пошутил. Отправка дорогого вина в Россию может считаться нарушением режима санкций.