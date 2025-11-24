Судебный комитет Тайного совета Великобритании (Judicial Committee of the Privy Council, JCPC) опубликовал окончательное решение по многолетнему спору между грузинским миллиардером и экс-премьером Бидзиной Иванишвили и швейцарским банком Credit Suisse. Разбирательство, начавшееся на Бермудских островах, завершилось в пользу Иванишвили и в третьей инстанции: 24 ноября JCPC отклонил жалобу дочерней компании банка CS Life.

Однако Иванишвили, против которого США 27 декабря 2024 года ввели санкции за «подрыв грузинской демократии в интересах России», вероятнее всего, не сможет получить причитающиеся ему сотни миллионов долларов. Аналогичной оценки придерживается и его адвокат.

Решение суда

JCPC является высшим апелляционным судом для коронных владений, британских заморских территорий и ряда стран Содружества — включая Бермудские острова, где и рассматривалось дело.

Решение вынесли пятеро судей: Патрик Стюарт Ходж, Майкл Таунли Бриджес, Джордж Эндрю Легатт, Дэвид Энтони Ричардс и Ингрид Эн Симлер.

Они не удовлетворили основную часть жалобы CS Life – дочерней компании швейцарского банка Credit Suisse. Таким образом, решения судов первой и второй инстанций, установившие нарушение банком контрактных и фидуциарных обязательств, остаются в силе. Сегодняшнее решение изменило лишь дату, с которой должен начинаться расчёт ущерба, нанесённого Иванишвили.

Иванишвили, со своей стороны, требовал и возмещения ущерба на том основании, что, по его мнению, банк также занимался «мошенническим представительством» из-за действий Патриса Лескодрона, однако суд не удовлетворил этот иск.

Приговор суда предыдущей инстанции на Бермудских островах, вынесенный в июне 2022 года, обязал банк выплатить Иванишвили 607 млн долларов компенсации. Возможно, сегодняшнее решение лишь немного скорректирует сумму.

Этим решением завершился многолетний спор между Бидзиной Иванишвили и швейцарским банком, вызванный действиями банкира Патриса Лескодрона.

По мнению аналитиков, это дело является ключевым для понимания мировоззрения Иванишвили и его конспирологических заявлений о «глобальной партии войны».

«Деньги не будут возвращены» - адвокат

В письме, опубликованном 20 ноября, за четыре дня до решения суда, адвокат Иванишвили, Теймураз Циквадзе, заявил:

«Бидзина Иванишвили точно знает, что независимо от того, каким будет итог суда, и, вероятнее всего, мы выиграем и в третьей инстанции, как выиграли в двух предыдущих, эти деньги не будут возвращены».

Циквадзе развил теорию, согласно которой основателя «Грузинской мечты» с 2008 года преследует «глубинное государство». В этой теории банкир Патрис Лескодрон из Credit Suisse «был завербован deep state» и «спустя годы найден повешенным в лесу».

«Спецслужбы довели дело до того, что в процессе политического преследования Иванишвили полностью разрушили престиж швейцарской банковской системы, а банк Credit Suisse, некогда считавшийся номером первым в мире, довели до банкротства», — утверждал адвокат.