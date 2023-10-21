Из-за потепления в Беринговом море от голода умерли 10 миллиардов крабов

Из-за потепления в Беринговом море от голода умерли около десяти миллиардов крабов – 90% популяции в этом регионе. До прежних размеров она уже не восстановится, считают авторы исследования, опубликованного в журнале Science.

Число погибших крабов в четыре раза превысило количество добытых за 45 лет, выяснили ученые. Причина массовой гибели крабов – повышение температуры воды при изначально плотной их популяции.

К 2018 году из-за многолетних идеальных условий количество крабов в Беринговом море достигло максимума. В тот же год пришла первая волна жары. По словам соавтора исследования Коди Шувальски, в течение двух лет льдом покрывалось только 4% прежней поверхности. Соответственно, бассейна холодной воды, необходимого крабам для привычной жизни, не было.

При жизни в более теплой воде потребность крабов в калориях могла увеличиться в четыре раза. Они не могли ее удовлетворить. Крабы, обследованные в 2018 году, имели меньшую массу тела, чем изученные в предыдущих годах, – при прежних размерах. Все это указывает на то, что крабы голодали, подытожили ученые.

Кроме того, отмечает соавтор исследования Керим Айдин, из-за потепления воды в Берингово море смогла попасть тихоокеанская треска, которая съела часть выживших крабов.

По словам Шувальски, происходящее в Беринговом море доказывает, что климатический кризис стремительно ускоряется и влияет на жизнь обитателей. Ученый знал, что это произойдет, но «не ожидал, что это случится так скоро».