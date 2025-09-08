МВД начало расследование по факту группового насилия на улице Меликешвили

После противостояния сторонников и противников грузинских властей, на проспекте Меликишвили в Тбилиси, начато расследование по статье 126 Уголовного кодекса, подразумевающей насилие, совершённое группой лиц. Это преступление наказывается лишением свободы от 4 до 6 лет.

«По факту инцидента правоохранители проводят соответствующие следственные действия», - говорится в пресс-релизе МВД.

Правоохранительное ведомство утверждает, что «находившиеся на месте инцидента сотрудники полиции приняли соответствующие меры с целью разрядки ситуации и предотвращения дальнейшей эскалации конфликта».

Между тем, в результате столкновения несколько человек пострадало, некоторым потребовалась скорая медицинская помощь. Кроме того, у журналистов издания «Publika» Александра Кешелашвили и Кето Микадзе нападавшие отобрали телефоны.

Физическому насилию подвергся венгерский активист и журналист Ласло Роберт Мезеш.

В директора OC Media Мариам Никурадзе плеснули водой в присутствии нескольких полицейских. Сами же правоохранители препятствовали журналистской деятельности и оскорбляли журналиста Netgazeti Кети Куцишвили.

Находившиеся на месте демонстранты заявили о бездействии полиции во время столкновения – полиция не задержала ни одного нападавшего возле штаб-квартиры Кахи Каладзе. Большинство из них не скрывали лица. На кадрах, снятых СМИ, отчётливо видно, как они используют непристойные жесты в адрес недовольных граждан, нападают на женщин и используют железные заграждения во время нападения.

В правящей партии произошедшее расценили как «нападение на штаб „Грузинской мечты“».

«Титушки, поддерживаемые послом Германии, сегодня уже в третий раз с фашистскими лозунгами напали на штаб „Грузинской мечты“ в Тбилиси. Во время избирательной кампании поддержка экстремистов и отказ осудить насилие со стороны иностранного посла — это пример грубого вмешательства в выборы с нарушением Венской конвенции», — так отреагировал на произошедшее на Facebook спикер парламента с Шалва Папуашвили и опубликовал фото, на котором видны демонстранты.