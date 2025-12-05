В соцсетях сообщили об атаке дрона на высотку «Грозный-Сити»

Телеграм-каналы публикуют фотографии с последствиями взрыва в высотке комплекса «Грозный-Сити», который находится в 800 метрах от резиденции Рамзана Кадырова и недалеко от управления ФСБ.

Оппозиционный канал NYISO утверждает, что в здание влетел дрон. Об ударе по высотке сообщил также украинский мониторинговый канал Supernova+. По данным другого украинского канала – Exilenova+, в Грозном, вероятно, сработали средства радиоэлектронной борьбы.

Официально власти не подтверждали удар по небоскребу, но утром Росавиация вводила ограничения на работу аэропорта Грозного.

Позже NYISO сообщил о еще одном взрыве в Грозном и отмене занятий во всех школах города.

В Краснодарском крае в результате украинской атаки повреждена инфраструктура морского порта в Темрюке, сообщил региональный оперативный штаб.

По его данным, произошло возгорание. На месте работают специальные и экстренные службы, пострадавших нет, персонал эвакуирован. Минобороны РФ отчиталось об одном сбитом беспилотнике над регионом. Astra, проанализировав кадры очевидцев, пришла к выводу, что в порту горит газовый терминал (через этот порт проходят разные виды грузов, в том числе сжиженный углеводородный газ).

Astra со ссылкой на местных жителей пишет, что в Сызрани Самарской области дроны атаковали НПЗ. Мэр Сызрани Сергей Володченков подтвердил атаку беспилотников по городу, но о последствиях ударов не сообщал. По данным Минобороны России, над Самарской областью были сбиты девять дронов.