Каха Каладзе встретился с мэром Еревана

Каха Каладзе – мэр Тбилиси, выдвинутый кандидатом правящей партии «Грузинская мечта» на третий срок, – вместе с вице-мэром Георгием Ткемаладзе встретился с мэром Еревана Тиграном Авиняном.

По информации пресс-службы тбилисской мэрии, на встрече было подчеркнуто «значение дружественных отношений между Грузией и Арменией, а также важность обмена опытом в различных направлениях».

«У армян и грузин добрососедские отношения. Мы должны сделать всё, чтобы их углубить и сделать ещё более интересными. Пользуясь случаем, поздравляю вас с Днём независимости Армении (21 сентября – ред.). По этому случаю телевышка Тбилиси была подсвечена цветами флага Армении», – заявил Каладзе.

По его словам, каждый раз, приезжая в Ереван, он «чувствует себя как дома».

«Уверен, что и в будущем между нашими городами продолжится активное сотрудничество, и мы сможем реализовать множество важных проектов», – добавил Каладзе.

По словам мэра Еревана, как и Тбилиси, Ереван придаёт большое значение транспортной реформе.

«И Тбилиси, и Ереван быстро развиваются. Мы знаем, какое большое внимание вы уделяете транспортным реформам. Мне известно, что упорядочение транспортной инфраструктуры очень важно для жителей Тбилиси. В этом направлении полезным будет обмен опытом. Кроме того, мы с удовольствием проведём больше культурных мероприятий вместе с Тбилиси», – заявил, по информации пресс-службы тбилисской мэрии, Тигран Авинян.