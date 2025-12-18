На суде в Баку гособвинитель запросил для Рубена Варданяна пожизненный срок

Прокуратура Азербайджана запросила пожизненный срок для российского миллиардера и экс-главы правительства непризнанного Нагорного Карабаха Рубена Варданяна.

Его обвиняют в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, в терроризме и его финансировании, а также в некоторых других тяжких преступлениях.

Бизнесмен не признает вину, называет процесс политическим, он объявлял голодовки в знак протеста против уголовного преследования.

Ранее азербайджанское гособвинение потребовало пожизненные сроки для экс-президента Карабаха Араика Арутюняна, бывшего спикера парламента Давида Ишханяна, экс-главы МИД республики Давида Бабаяна, бывшего командующего карабахской армией Левона Мнацаканяна и бывшего замкомандующего Давида Манукяна.

Экс-президентам Бако Саакяну и Аркадию Гукасяну, гособвинение запросило 20 лет лишения свободы из-за их преклонного возраста.