Келлог: США не запрещают Украине наносить удары вглубь России

Соединенные Штаты не против того, чтобы Украина наносила удары вглубь территории России. Об этом в интервью Fox News сказал спецпредставитель президента США Кит Келлог.

По словам Келлога, в России «нет неприкосновенных мест».

Журналистка Fox News Джеки Генрих спросила Келлога, заключается ли позиция Трампа в том, что «Украина может наносить дальние удары по России, и что это было разрешено президентом?». Келлог ответил, что если судить по словам Трампа, по словам вице-президента Джей Ди Венса и госсекретаря Марко Рубио, то «ответ — да».

Он также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Трампом в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН просил передать Украине крылатые ракеты дальнего радиуса действия Tomahawk, но решения по ним еще не принято.