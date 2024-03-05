Киркоров удалил из своих соцсетей посты, посвященные Пугачевой

Певец Филипп Киркоров удалил из всех социальных сетей недавние посты, посвященные своей бывшей жене, певице Алле Пугачевой. На это обратило внимание издание «Фонтанка».

Накануне Киркоров опубликовал на своих страницах новую композицию Пугачевой «Не беспокойся за меня», отметив «проникновенный текст» в песне, а также выложил видеоряд с совместными выступлениями с бывшей женой, снабдив его подписью: «Пой, Алла! Люблю».

По каким причинам он теперь удалил публикации, Киркоров не пояснил.

В декабре прошлого года после участия в «голой вечеринке», организованной блогершей Анастасией Ивлеевой и вызвавшей возмущение у патриотически настроенной общественности, Филиппа Киркорова убрали из эфиров всех федеральных каналов, отменили несколько его выступлений, а также вырезали кадры с его участием из новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все». Источники нескольких СМИ предполагают, что общественная кампания была организована из Кремля.

После того, как Киркоров публично извинился и выступил перед российскими военными в украинской Горловке, певец вновь стал появляться на телевидении.

Алла Пугачева после полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины уехала из России вместе со своим мужем, артистом и телеведущим Максимом Галкиным, публично осудившим войну. Галкина позднее российский Минюст признал иностранным агентом. Пугачева в ответ публично выступила в поддержку супруга.