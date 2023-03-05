Китай вновь планирует увеличение оборонного бюджета

Власти Китая объявили о намерении вновь увеличить оборонные расходы страны, указав на внешние растущие угрозы безопасности. Согласно проекту бюджета, рост военных расходов в этом году планируется на уровне 7,2%. Одновременно отмечается, что китайское руководство рассчитывает на экономической рост примерно в 5% - один из самых низких за десятилетия.

Документ был представлен в воскресенье на отрывшейся в Пекине первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.

Обращаясь к почти трем тысячам делегатов, покидающий пост премьер-министра Ли Кэцян заявил о необходимости расширить вооруженные силы, чтобы повысить их боеготовность и нарастить военный потенциал. Ли говорил о «внешних попытках сдержать Китай», которые, по его словам, усиливаются.

В последние годы, оборонный бюджет КНР неоднократно рос быстрее, чем общие расходы. В прошлом году увеличение было схожим с нынешним - 7,1%.

В ходе нынешней сессии китайского парламента депутатам предстоит утвердить новый состав правительства. 67-летнего Ли Кэцяна, как ожидается, сменит на посту премьера бывший партийный лидер Шанхая Ли Цян. Также ожидается переизбрание генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина на беспрецедентный третий срок в качестве председателя КНР.