«Лело – Сильная Грузия» рассказала о блокировке своего банковского счёта

Генеральный секретарь грузинской оппозиционной партии «Лело – Сильная Грузия» Ираклий Купрадзе сообщил, что Национальное бюро исполнения наложило арест на официальный банковский счёт политического объединения.

Как сообщили в партии, речь идёт о перечислении 130 лари, «по которому имеются все соответствующие документы, и которое было осуществлено в полном соответствии с законом». Дополнительная информация на данный момент отсутствует.

По словам Ираклия Купрадзе, это ещё одна попытка воспрепятствовать деятельности партии. Он отметил, что в последние дни «Грузинская мечта» ведёт «юмористические атаки» против неё:

«Эти пропагандистские нападки выглядели бы для нас совершенно несерьёзными, если бы не реальные попытки вмешательства в нашу деятельность. Уже пять дней Антикоррупционное агентство атакует коалицию «Лело – Сильная Грузия» и её основателя Мамуку Хазарадзе. Мы видим, как в этом абсурде, в этой клоунаде в стиле юмористического жанра, так называемый премьер Кобахидзе вовлёк даже посла Германии — дипломата, с которым «Грузинская мечта» воюет уже не первый год».

По словам Купрадзе, параллельно с Антикоррупционным агентством давление оказывает и Министерство юстиции Грузии, а также Национальное бюро исполнения.

4 августа Служба доходов сообщила о начале проверки по факту возможного уклонения от уплаты налогов при передаче квартиры, принадлежащей супруге Мамуки Хазарадзе, в аренду послу Германии в Грузии Петеру Фишеру.

Хазарадзе, отбывающий тюремный срок по делу о неявке на заседание парламентской следственной комиссии, прокомментировал обвинения из тюрьмы. Он заявил, что договор аренды на имя его супруги оформлен и зарегистрирован с соблюдением всех правовых норм. «На прошлой неделе мы сами обнаружили, что возник вопрос, вызванный неясностью в системе налогообложения. Мы добровольно обратились в налоговую службу, договор был надлежащим образом зарегистрирован, и бюджет получил всю причитающуюся сумму. Таким образом, вопрос был окончательно урегулирован», – заявил он.

Антикоррупционное бюро при этом заявило, что начало проверку имущественной декларации Хазарадзе.

«Лело – Сильная Грузия» принимает участие в назначенных на 4 октября выборах в органы местного самоуправления. Их бойкотируют две из четырёх оппозиционных партий, преодолевших барьер на парламентских выборах 2024 года: «Единое национальное движение» и «Коалиция за перемены». Кроме «Лело», в выборах также участвует партия «Гахария – за Грузию».