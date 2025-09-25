Когда партия «Лело» объявила, что идет на муниципальные выборы, бойкотирующая оппозиционная часть тут же обвинила ее в подыгрывании власти. Теперь уверенность в этом ей добавили новые факты: один из кандидатов на пост мэра от «Сильной Грузии – Лело» и «Гахария за Грузию» снялся в пользу «Мечты», другой – засветился в симпатиях к этой партии. В самой «Лело» заявляют о давлении, шантаже и троллинге.

Первый громкий эпизод разыгрался в Болниси: кандидат от союза «Лело - Гахария» Асеф Чирагов неожиданно снял свою кандидатуру в пользу представителя «Грузинской мечты» Замура Читанава. В заявлении Чирагов подчеркнул, что его искренние намерения оказались втянуты в «политические игры».

«К сожалению, очень скоро я убедился, что некоторые люди пытаются использовать мои ресурсы и искреннее желание в качестве инструмента для удовлетворения собственных политических интересов. С другой стороны, я убедился, что кандидат от «Грузинской мечты», господин Замур Читанава, в случае победы действительно позаботится о развитии Болниси и защите интересов жителей муниципалитета», — написал он в Facebook.

В Болниси кандидатом от «Грузинской мечты» выступает Замур Читанава. После того как Асеф Чирагов снял свою кандидатуру, у власти там не осталось соперников.

В «Лело» этот шаг объяснили давлением на их кандидата. На брифинге кандидат в мэры Тбилиси Ираклий Купрадзе рассказал, что перед своим решением Чирагов связывался с партией и сообщил: к нему пришел близкий родственник, действующий полицейский, и предложил назвать сумму денег за отказ от участия в выборах. Чирагов отказался. По словам Купрадзе, после этого на их представителя начали оказывать «куда более жесткое и серьезное давление».

«Он считает «Грузинскую мечту» российским режимом и предупредил нас, что «Грузинская мечта» продолжает попытки подкупа, угроз и шантажа в других муниципалитетах. Через 4 дня Асеф Чирагов снял свою кандидатуру. Мы можем предположить, что когда попытка подкупа Асефа Чирагова не сработала, на него стали оказывать гораздо более серьезное давление и попытались шантажировать. Факт, что это давление сработало», — заявил Купрадзе на брифинге.

Купрадзе отметил, что история с Чираговым — лишь часть более масштабной схемы давления на оппозиционных кандидатов в разных муниципалитетах. И, по его словам, они ждут новых попыток воздействия.

Сам Чирагов отверг обвинения в давлении и подчеркнул, что снял свою кандидатуру по собственному решению, без вмешательства «Грузинской мечты» или каких-либо других сил. Об этом он заявил в интервью проправительственному телеканалу «Рустави 2». Кроме того, Чирагов подчеркнул, что не имеет «никаких отношений и связей» с Ираклием Купрадзе.

«Давления не было никакого вообще. Никто в это не вмешивался, это мое решение, и я думаю, что сделал правильный шаг. Вообще об этом ни с кем не говорил — ни с полицейским, ни с кем-то другим… С Ираклием Купрадзе у меня нет никаких отношений и связей, никогда не было телефонного общения. В Болниси, где я вырос, я хотел служить, но спустя какое-то время понял, что они собираются делать что-то противоположное спокойствию, и я не хочу в этом участвовать», — отметил Асеф Чирагов.

Депутаты «Грузинской мечты» назвали происходящее разыгранной «сценой самошантажа». По их словам, решение Чирагова объясняется его личными мотивами, а говорить о каком-то внешнем давлении нет оснований.

«У них даже нет кандидатов, а там, где есть кандидат, представьте, насколько он слаб, поэтому никакое давление, шантаж или подкуп вообще никому не нужны. Просто некоторые люди понимают, что, оказывается, их место не там, и пытаются от этого отстраниться. Именно поэтому отстранился и их кандидат в Болниси», — заявил Ираклий Кадагишвили.

Премьер Ираклий Кобахидзе напомнил, что еще до ухода кандидата в мэры Болниси «Лело» потеряла всю свою руководящую команду. По его словам, это вполне закономерный результат, к которому сама партия в итоге пришла.

«Прежде, чем кандидат в мэры Болниси покинул «Лело», вся «лидерская команда», если у «Лело» вообще может быть «лидерская команда», покинула партию. <...>. Конечно, они видят, что партия разваливается, нужно кого-то обвинить», — заявил премьер.

Это был намек на ТО , что после решения «Лело» участвовать в выборах часть несогласных покинула политсовет, а некоторые и вовсе вышли из партии.

Второй громкий эпизод разыгрался в Хелвачаури. Другой кандидат от «Лело» Сулхан Мсхаладзе попал под подозрение в симпатиях к «Грузинской мечте» из-за своих публикаций и репостов в соцсетях. Член «Единого национального движения» Ана Цитлидзе опубликовала скриншоты, где видно, что в августе Мсхаладзе делился на Facebook постами «Грузинской мечты», в том числе цитатой Кахи Каладзе: «Сегодняшняя власть проводит прагматическую политику, и все сделанные шаги служат интересам нашей страны».

Он также оставлял положительный комментарий в лайве Кахи Каладзе и делился фотографией семьи миллиардера Бидзины Иванишвили. Скриншоты датируются 10–11 августа.

«Господин Сулхан 11 августа был «коцем». Вся его страница - перепосты либо «коцев», либо русских. В сентябре он стал членом «Лело» и появился на баннере «Лело», — пишет Ана Цитлидзе.

В партии «Лело» это назвали классическим «троллингом». По их словам, Сулхан Мсхаладзе категорически отрицает, что он публиковал какие-либо комментарии в соцсетях. Более того, в последнее время он не пользовался своим аккаунтом, а страница, с которой несколько дней назад появился пост от его имени в поддержку «Грузинской мечты», уже удалена. Сейчас его профиль действительно невозможно найти в соцсети.

«К сожалению, некоторые лица воспользовались моментом, распространили манипулятивные копии и таким образом пытались дискредитировать партию. Следует отметить, что Мсхаладзе является сотрудником мэрии Хелвачаури, и до сих пор на него оказывается давление, чтобы он написал заявление об увольнении. По его словам, нынешний инцидент также является продолжением этого давления», – заявил Купрадзе.

В партии также отметили, что, если говорить о политическом прошлом Сулхана Мсхаладзе, он до 2013 года поддерживал «Грузинскую мечту». Это, по их мнению, частично объясняет наличие соответствующего контента на его странице. В «Лело» также отметили, что Мсхаладзе никогда не являлся членом их партии, несмотря на то что баллотируется от нее. Тем не менее, они думают, «что он останется верен своим принципам и будет бороться до конца за интересы Тхилнари и Хелвачаури».

О подкупе и шантаже политические лидеры «Лело-Гахария» поговорили с кандидатами в мэры разных городов и региональными мажоритарными кандидатами в рамках организованной встречи. Лидер «Лело» Бадри Джапаридзе во время встречи подчеркнул, что несмотря на методы давления, они будут бороться за каждый голос.

Ясно, что «Грузинская мечта» использует проверенные методы воздействия на людей — запугивание, подкуп, давление, но при этом важно, что все наши кандидаты полны решимости. Мы и наши партнеры [«За Грузию — Гахария»] намерены изменить безнадежную ситуацию. Несмотря на несправедливые условия, наши кандидаты намерены бороться за каждый голос, защищать каждый голос», — заявил Бадри Джапаридзе.

На предстоящих выборах 4 октября из 64 муниципалитетов в 26 у кандидатов на пост мэра от «Грузинской мечты» конкурентов не будет. Партия «Лело – Гахария» не выставляет своих кандидатов в 29 муниципалитетах.

