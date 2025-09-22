До муниципальных выборов в Тбилиси две недели, и вопрос о том, участвовать или бойкотировать их, по-прежнему актуален. Каждое заявление политиков усиливает напряжение и подчеркивает раскол в оппозиции. Один из таких эпизодов — соглашение между кандидатом в мэры от объединения «Лело — Гахария» Ираклием Купрадзе и бывшим политзаключенным Георгием Ахобадзе, которое прожило всего несколько часов.

Ситуация остается неизменной: муниципальные выборы назначены на 4 октября, и участие в них из крупных оппозиционных сил подтвердили лишь «Сильная Грузия – Лело» и «Гахария за Грузию». Позиция семей «узников совести» также остается категоричной — они выступают за полный бойкот.

Однако один из бывших политзаключенных, врач Георгий Ахобадзе, который провел под стражей около 9 месяцев, принял неожиданное решение. В ходе подкаста Mismine, где он выступал совместно с кандидатом в мэры от «Лело — Гахария» Ираклием Купрадзе и журналистом, участником протестных акций Торнике Размадзе, было достигнуто условное соглашение: Ахобадзе и Размадзе примут участие в выборах и окажут поддержку кандидату от «Лело», которое обязалось в случае поражения не возлагать ответственность на бойкотирующих коллег.

«Наши два голоса не повлияют на результат, но само условие имеет большое значение», — отметил Ахобадзе, после чего стороны скрепили договоренность рукопожатием.

Ираклий Купрадзе принял условие сразу, подчеркнув, что противостояние режиму Иванишвили требует единства: «Будь то выборы или акции на Руставели». Он неоднократно заявлял, что партия намерена вести борьбу сразу на всех фронтах: и на выборах, и в протестах.

«Утром и днем пойдем на выборы, а вечером выйдем на Руставели и снова защитим наши права. Эти два пути не только не противоречат друг другу, но и усиливают борьбу против Иванишвили, ослабляют Иванишвили и российский режим. <...>. Тбилиси должен использовать этот шанс, в том числе показать численное преимущество на избирательных участках и также продемонстрировать численное и моральное превосходство на проспекте Руставели», — говорил Купрадзе.

Впрочем, некоторые участники протестов в социальных сетях подчеркивали, что участие в выборах не следует трактовать как признание их легитимности со стороны того же Георгия Ахобадзе и Торнике Размадзе. Предпринятый ими шаг назвали оправданным как с тактической, так и со стратегической точки зрения. В то же время ряд критиков назвал договоренность «красной линией», которая проходит там, где начинается сотрудничество с «выгодными дельцами», заигрывающими с «Грузинской мечтой».

Сама сделка оказалась недолговечной и просуществовала лишь несколько часов. Разногласия возникли не с самим Купрадзе, а с его соратницей Саломе Самадашвили. Она публично обвинила сторонников бойкота в том, что они фактически помогают Иванишвили удерживать власть.

«Когда ты оппозиционный избиратель и не оказываешь сопротивления режиму даже у избирательного урны, ты помогаешь режиму укреплять свои позиции. Для Бидзины Иванишвили это еще большее укрепление власти», — отметила Саломе Самадашвили в эфире «Формулы».

Заявление вызвало возмущение у сторон, участвовавших в сделке. Ахобадзе и Размадзе официально объявили о своем выходе из соглашения:

«Никто меня не убедит, что Саломе Самадашвили либо не знала о твоем [обращение к Ираклию Купрадзе] условии, либо не видела сегодня, что происходило весь день! Через несколько часов нарушили данное обещание, и я выхожу из этого безумия. На твоем месте я бы тоже ушел из «Лело» и отказался бы от выдвижения на пост мэра! Либо ты не будешь в этом им следовать, либо ты позволишь этим людям закопать себя. <...> Извините за ту бессмысленную попытку, что была в подкасте», — написал Ахобадзе.

Сама Самадашвили настаивает, что каждый неиспользованный оппозиционный голос укрепляет позиции их кандидата Кахи Каладзе.

«Своим «исчезновением» на выборах чего достигает оппозиция или ее избиратель? Если на вопрос «как бойкот вредит Бидзине» нет ответа, это не моя вина — такова объективная реальность, которая, разумеется, и мне самой не нравится. <...>. Думаю, многих интересует ответ на вопрос: чем бойкот вредит Бидзине? Эмоционально я полностью понимаю желание бойкота, но рационально это приносит обратный результат», — отмечает Самадашвили.

Почти половина жителей грузинской столицы считает, что оппозиция должна бойкотировать предстоящие местные выборы. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса Института социальных исследований и анализа (ISSA), проведенного при поддержке Фонда гражданского общества. Вероятно, в этом отношении и нежелание участвовать в мероприятии, которое многие считают нелегитимным, и уверенность в том, что результаты все равно будут сфальсифицированы. Однако, согласно опросу, в Тбилиси поддержка «Грузинской мечты» составляет около 25%, и сторонники участия в выборах недоумевают: зачем уступать столицу оппонентам, которые в ней явно проигрывают.

Политолог Гия Хухашвили считает, что Тбилиси проявляет активное недовольство властью только тогда, когда сам участвует в процессе, а не просто движется «туманной дороге». Под этим он понимает анонсированную на 4 октября «мирную революцию». По его мнению, важно добиваться конкретных результатов, а не бросать моральные упреки и оскорбления тем, кто не разделяет планы оппозиции, ведущей процесс «с закрытыми глазами».

«То есть люди используют свое конституционное право, чтобы проголосовать за смещение Каладзе, и власть снова попытается навязать свой выбор. Это не только разозлит людей и вовлечет их в активный протест, но и объединит вас — партии, участвующие в выборах, и партии, находящиеся в бойкоте, в протесте. Только в таком единстве возможно формирование группы лидеров», — считает Хухашвили.

Не осталась в стороне орт полемики и власть. Спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что путь к власти и к изменениям лежит исключительно через выборы, и отметил, что отказ от участия в них автоматически делает человека «экстремистом» и «радикалом».

«Те, кто говорят, что сами не участвуют и другим тоже будут мешать — внутренние террористы, которые хотят лишить граждан права голоса <...>», — заявил Папуашвили.

В остальной оппозиции же считают, что заявления Саломе Самадашвили фактически стали спасательным кругом для Бидзины Иванишвили, ослабляя оппозицию и создавая иллюзию активности. Также оппоненты власти видят в заявлении члена «Лело» признательные показания, что их цель — стать главной оппозиционной силой в стране.

«Она сказала, что «оппозиция, продолжающая бойкот, исчезнет к следующим выборам». В этом «Лело» видит «надежду» и возможность. Они не смогли ничего, даже выполнить роль системной оппозиции в этих так называемых выборах. И есть два варианта того, как оппозиция должна исчезнуть:

Первое. Они думают, что участие в этих так называемых выборах позволит им «зафиксировать какой-то результат», а затем «Мечта» отменит нас (для них [«Лело»] это лучший вариант).

Второе. Они больше не требуют парламентских выборов и надеются, что новые парламентские выборы не состоятся до 2028 года. Нас будут «душить» деньгами, наемными политиками и своими телеканалами до 2028-го. При этом сами они будут продолжать «делать вид оппозиции», — пишет член «Единого национального движения» Тенго Тевзадзе.

Бойкотирующая часть оппозиции уверена, что власти не позволят победить кому-то, кроме своего кандидата, и в любом случае будут фальсифицировать выборы. Кандидат на пост мэра от «Лело — Гахария» заявил, что в их объединении и не ожидают «честных выборов», но сделают то, что не смогли сделать раньше другие — установят на избирательных участках Тбилиси видеокамеры.

«Мы сейчас, будучи одной политической партией, сможем сделать то, что в 2024 году 20 прозападных партий не смогли сделать — установить камеры или получить списки избирателей. На всех избирательных участках Тбилиси будут установлены видеокамеры, которые полностью фиксируют всех людей, входящих на участок. Осмелится ли кто-то пройти на другой участок? Осмелится ли кто-то зайти на участок, где он не зарегистрирован?», — заявил Купрадзе.

Кандидат в мэры обещает если не победу, то «бескомпромиссную борьбу» против готовящихся фальсификаций.

