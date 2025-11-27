Леван Иоселиани обсудил права человека в Грузии с комиссаром Совета Европы

Народный защитник Грузии Леван Иоселиани, находящийся в Страсбурге, встретился с комиссаром Совета Европы по правам человека Майклом О'Флаэрти. Как сообщает офис омбудсмена, последний был подробно проинформирован о позиции Народного защитника относительно текущей ситуации в Грузии в сфере защиты прав человека.

В опубликованном заявлении также говорится, что Иоселиани ознакомил О'Флаэрти с законодательными изменениями в Грузии, в том числе с парламентской инициативой «о реабилитации и поддержке несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом», «над приведением которой в соответствие с принципами защиты прав человека активно работает аппарат Народного защитника». Стороны обсудили и состояние здоровья основательницы изданий «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели и положение задержанных во время акций протеста в пенитенциарных учреждениях, условия работы общественных организаций.

В офисе омбудсмена отмечают, что на встрече Леван Иоселиани также подчеркнул важность продолжения тесного сотрудничества между Офисом комиссара Совета Европы по правам человека и Офисом Народного защитника Грузии.

Напомним, ранее Брюссель заявил об отмене встречи в рамках диалога Грузия – Европейский союз по вопросам защиты прав человека, которая была назначена на 21 ноября. Причиной тому стало включение в грузинскую делегацию находящегося под санкциями представителя МВД. В грузинском МИД же ответственность за это возложили на евроструктуры.

26 ноября в эфире Общественного вещателя глава грузинского МИД Мака Бочоришвили уточнила, что это было решение Комитета по внешним действиям ЕС:

«Речь шла о делегации, о её составе. Состав грузинской делегации не может определять никто, кроме грузинской стороны. Разумеется, это наша прерогатива, исходя из вопросов, которые были и есть в повестке, предоставленной Европейским союзом… любые намёки на неправильно составленную или неправильно укомплектованную делегацию являются необоснованными и совершенно неприемлемыми для грузинской стороны».

По информации разных СМИ, член грузинской делегации, из-за которого предположительно была отменена встреча – заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе. Дарахвелидзе находится под санкциями Великобритании, а также стран Балтии.