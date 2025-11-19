Грузинское внешнеполитическое ведомство распространяет заявление в связи с переносом диалога ЕС с Грузией по вопросу защиты прав человека. Грузинский МИД отмечает, что несмотря на приостановку диалога Евросоюза с Грузией на всех уровнях, согласно выводам Совета ЕС от 27 июня 2024 года, Тбилиси расценивал предстоящую встречу по вопросу прав человека как возможность для взаимодействия с Брюсселем и обсуждения вопросов, по которым часто звучит критика в адрес Грузии.

«К сожалению, несмотря на стремление грузинской стороны провести встречу по вопросам защиты прав человека в формате диалога Грузия–ЕС, Европейская сторона перенесла указанную встречу под совершенно неприемлемым и необоснованным предлогом. Использование этой темы для очередных спекуляций вызывает обоснованные сомнения и создаёт впечатление, что Европейская служба внешних действий не была искренне заинтересована в проведении встречи и что Брюссель не готов выслушать аргументированную позицию грузинской стороны, в том числе по тем вопросам, которые были использованы для приостановки политического диалога с Грузией», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел, распространённом 19 ноября.

Ведомство уточняет, что в состав грузинской делегации входили представители нескольких госучреждений.

По информации грузинской службы Радио Свобода, причиной переноса встречи стало включение в делегацию грузинского чиновника, находящегося под санкциями. Предположительно, речь идёт о заместителе министра внутренних дел. Европейские дипломаты заявили, что «грузинская сторона настаивала на участии лиц, в отношении которых действуют санкции», что ЕС считает неприемлемым. В Брюсселе подчеркнули, что встреча перенесена «из-за препятствий, созданных грузинской стороной».

У министра внутренних дел есть пять заместителей: Шалва Тадумадзе, Александр Дарахвелидзе, Мариам Табатадзе, Роланд Месхи и Георгий Сахокия. Двое из них – Шалва Тадумадзе и Александр Дарахвелидзе –находятся под санкциями разных стран.

Ещё один заместитель министра, находившийся под санкциями Литвы, Латвии и Эстонии – Георгий Бутхузи, был освобождён от должности 11 ноября, и на его место был назначен Георгий Сахокия.

Евросоюз до сих пор не вводил единые санкции против грузинских высокопоставленных чиновников. Продолжают действовать ограничения, введённые отдельными странами в отношении представителей «Грузинской мечты».