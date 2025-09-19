Поправка члена Палаты представителей Конгресса США Джо Уилсона о непризнании «Грузинской мечты» включена в Акт об авторизации Госдепартамента. Об этом сам конгрессмен Уилсон сообщил в социальной сети X. Он выразил благодарность за то, что его поправка о «Непризнании грузинского кошмара» была принята.

Как заявляет Джо Уилсон, «оскорбление Америки, а также поддержка коммунистического Китая, Ирана и России — это билет в один конец, ведущий к изоляции».

В поправке говорится, что ни одно федеральное должностное лицо или сотрудник не может предпринимать каких-либо действий и никакие федеральные средства не могут быть выделены с целью признания правительством США нынешнего правительства Грузии во главе с «Грузинской мечтой».

Поправку конгрессмена Уилсона 18 сентября поддержал Комитет по иностранным делам Палаты представителей. Документ еще должен быть вынесен на голосование на пленарном заседании Палаты представителей.

Джо Уилсон является одним из инициаторов MEGOBARI Act (Making Enemies Get Out Before Allies Risk Isolation), который Палата представителей Конгресса США приняла в мае 2025 года.

Законопроект пока не одобрен Сенатом. Он предусматривает, с одной стороны, введение санкций против лиц ответственных за откат демократии в Грузии и продвижение интересов России, Китая и Ирана, а с другой – более тесное сотрудничество США с Грузией в случае корректировки внешнеполитического курса страны.

Грузинское правительство назвало принятый законопроект «враждебным актом» и расценивает его как результат действий так называемого «глубинного государства».