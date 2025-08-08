Accessibility links

Лукашенко дал интервью Time. Он добивался этого несколько месяцев

Александр Лукашенко даёт интервью журналисту Саймону Шустеру, Минск, июль 2025
Александр Лукашенко даёт интервью журналисту Саймону Шустеру, Минск, июль 2025

Александр Лукашенко несколько месяцев добивался интервью с журналистом Time Саймоном Шустером. Об этом журналист рассказал в статье, описав поездку в Минск и разговор с авторитарным белорусскими лидером.

«Я никогда не был в Беларуси и мало писал о ней, хотя мои публикации о жизни её соседей, России и Украины, дали мне представление об истории Лукашенко», — написал Шустер.

По словам журналиста, чиновник белорусского правительства интересовался стоимостью публикации в Time.

«Он выглядел растерянным, когда узнал, что этот процесс не может быть связан с подкупом. После нескольких звонков и сообщений мы договорились об условиях интервью: оно должно было состояться в Минске, без обсуждения всех вопросов и тем. Лишь позже, после бесед с американскими и европейскими дипломатами, стали ясны мотивы Лукашенко», — пишет Шустер.

По версии Time, главная цель Лукашенко — выступить посредником между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в подготовке саммита.

«Мне пока не совсем ясно, является ли он миротворцем, действующим по собственной инициативе, или марионеткой в руках Кремля», — говорится в публикации.

«Выполнив свою роль посредника, Лукашенко, похоже, готов отойти в сторону. Как объяснил Лукашенко, когда мы наконец встретились в Минске, всё может развалиться, если Трамп не будет вести себя с Путиным с достаточным уважением», — отмечает журналист.

Шустер также рассказал, что беседа проходила в резиденции Лукашенко в Минске, в небольшой библиотеке, где на полке стояло собрание сочинений Александра Дугина, а в углу — портрет Владимира Ленина.

В разговоре с Time Лукашенко предложил провести в Минске встречу президентов США, России и Украины.

«Я готов за это взяться, подготовить эту встречу. Во имя мира. Посмотрите, как Зеленский поступит. Он будет упираться», — сказал Лукашенко. Он допустил, что Москва согласится на перемирие в воздухе, если Украина сделает аналогичный шаг.

«Если разумно провести переговоры и пойти на уступки России, а России — на уступки Украине, Россия никогда больше не будет воевать с Украиной. Поражения не будет. Не будет! А вот Украина может потерпеть поражение. Не надо этого допустить. Давайте договоримся сейчас», — сказал Лукашенко.

Он также также заявил, что не планирует участвовать в следующих президентских выборах (в 2030 году).

«Я очень хотел бы, чтобы после меня был вменяемый нормальный человек… А если он (преемник) убедит общество, что надо идти к какому-то другому состоянию, ну ради Бога», — сообщил Лукашенко.

