Городской совет Мариуполя сообщил о гибели почти 300 человек в результате бомбардировки драмтеатра

В результате бомбардировки Драматического театра Мариуполя погибли почти 300 мирных жителей, сообщает местный городской совет со ссылкой на очевидцев.

В условиях военного времени редакция не может независимо проверить данные о гибели мирных жителей и солдат обеих сторон конфликта.

Драмтеатр был обстрелян 16 марта, на этот момент в нем укрывалось более 1000 человек. Украинские власти утверждали, что обстрел был со стороны российских войск, в России же утверждали, будто бы театр обстреливал украинский полк "Азов", якобы чтобы скомпрометировать действия России.

Сегодня появились первые кадры из этого театра после обстрела.

Мариуполь, украинский город на азовском побережье, уже несколько недель находится в блокаде. Постоянные бомбардировки привели к масштабным разрушениям, не работает связь, тепло, электричество, наблюдается недостаток продовольствия. В городе гуманитарная катастрофа.

Захват Мариуполя означал бы для российской армии блокировку побережья Азовского моря и соединение военных сил на востоке Украины с войсками из аннексированного Крыма – создание "сухопутного коридора".

Американский Институт изучения войны писал, что российским войскам уже удалось войти в центр города. Аналитики утверждают, что все городские власти покинули Мариуполь. Украинские власти сообщают, будто бы российские военные насильно эвакуируют жителей города в Россию.

Также власти Украины пытаются согласовать гуманитарные коридоры для вывода людей в более безопасные части страны, но при прохождении этих коридоров люди подвергаются постоянным обстрелам.

Российские военные объявили, что в одностороннем порядке открывают гуманитарный коридор в РФ. Государственные СМИ показывают людей, которых они называют беженцами из Мариуполя: на этих кадрах, как правило, люди рассказывают о якобы зверствах украинских военных. Люди, уехавшие в другие области Украины, а также журналисты, работавшие там, подобных данных не приводят.