Члены ПАСЕ предупреждают, что могут начать процедуру исключения Грузии из Совета Европы

51 член Парламентской ассамблеи Совета Европы подписал заявление под названием «Авторитарный регресс в Грузии». Представители 24 стран-членов ПАСЕ предупреждают грузинские власти – если не будет замечен прогресс «в отходе от авторитаризма», делегаты «поставят под сомнение полномочия делегации Грузии по существу и призовут Ассамблею и Совет Министров начать процедуру исключения Грузии за серьёзные нарушения базовых принципов Совета Европы, указанных в статье 3 Устава».

Подписанты обращения напоминают, что 29 января 2025 года Парламентская ассамблея приняла Резолюцию 2585, ратифицировавшую полномочия делегации Грузии при условии, что Грузия достигнет демократических критериев к апрелю 2025 года. В условия входило: освобождение политических заключённых и проведение новых парламентских выборов на основе усовершенствованных избирательных условий.

«Однако ситуация резко ухудшилась. Лидеры оппозиции были заключены в тюрьму. Активисты гражданского общества и журналисты сталкиваются с политически мотивированными уголовными преследованиями. Это уже не отдельные случаи, а систематическая кампания по устранению демократической оппозиции, ограничению свободы слова и подавлению гражданского общества», – сказано в документе.

Члены ПАСЕ также отмечают, что делегация Грузии в одностороннем порядке отозвала свои полномочия из Ассамблеи.

«Этот путь репрессий и отказа от участия нарушает обязательства Грузии как члена Совета Европы и противоречит авторитету Ассамблеи. Ассамблея должна придерживаться своих правил и резолюций. Игнорирование авторитарного отката внутри государства-члена подрывает саму основу этой институции», – говорится в заявлении.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, комментируя заявление, раскритиковал европейскую бюрократию за «полный абсурд», отметив, что ПАСЕ требует приостановить статус, который Грузия уже «самостоятельно приостановила».