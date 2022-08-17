Гурджаанский районный суд сегодня огласил решение по делу о гибели тбилисской школьницы на экскурсии в Лагодехском заповеднике на востоке Грузии.

26 мая 2019 года 16-летняя ученица частной школы «Альбион» Софи Николеишвили вместе с одноклассниками приехала на экскурсию в Лагодехи из Тбилиси. Девочка, как и многие другие ее сверстники, купалась возле водопада Ниносхеви и ее унесло течением, напоминает агентство «Новости-Грузия».

Софи искали спасатели, и только на следующий день, 27 мая, нашли тело школьницы. Сотрудники заповедника в те дни заявляли, что заходить в воду в этом месте запрещено, однако обычно посетители нарушают этот запрет.

Двух учителей, которые сопровождали школьников на экскурсии, обвиняли по второй части статьи 220 - халатность, которая привела к смерти.

Судья Нана Чалаташвили признала невиновным учителя физкультуры. Вместе с тем суд признал виновной классного руководителя и приговорил к трем годам лишения свободы условно. Информацию об этом в соцсети распространяет старшая сестра погибшей девочки Саломе Николеишвили (Баркер). Она отметила, что условное отбытие заключения означает, что педагог не попадет в тюрьму.

«Как минимум мы доказали то, что несмотря на бессовестные утверждения администрации школы, вины Софи не было в том, что она уехала на экскурсию, а потом нам привезли ее мертвое тело», - пишет Саломе Николеишвили в соцсети.

«Нет, она не запрыгивала на камень, чтобы снять селфи, не вела себя «упрямо», не сходила с пути, и не делала ничего такого, чего не делали другие дети на той же экскурсии. Она осталась без внимания и стала жертвой недосмотра и халатности взрослых», - отмечает Саломе Николеишвили.

Сестра и мать погибшей девочки с первого дня трагедии заявляли, что Софи осталась без надзора педагогов не только тогда, когда стала тонуть и звать на помощь, но и тогда, когда поднималась на водопад. Суд опросил свидетелей, которые подтвердили, что когда Софи просила о помощи, ни один из педагогов ничего для этого не предпринял. Несмотря на предъявленные обвинения в халатности, оба педагога продолжили работать в школе.

С мая 2022 года министерство образования Грузии ужесточило регуляции для школьных экскурсий - запрещено вывозить школьников на экскурсию с ночевками и дальше чем 150 км от места жительства.