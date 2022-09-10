Местные власти подтверждают сведения о взятии бойцами ВСУ Купянска

Власти в Харьковской области подтверждают информацию о взятии украинскими военными города Купянска.

Об этом, в частности, сообщила советница главы региональной администрации Наталья Попова. Она сопроводила сведения фотографией украинских военных в центре города, который называют стратегически важным для снабжения российской группировки войск в Донбассе.

До этого поступали многочисленные неофициальные сообщения о том, что украинские войска взяли или, по меньшей мере, контролируют большую часть территории Купянска – третьего по величине города Харьковской области и важного транспортного узла на востоке Украины.

Украинское командование пока официально не сообщало об освобождении Купянска, отмечает Украинская служба Радио Свобода.

По оценкам американского Института изучения войны, украинские войска в ходе начавшегося на этой неделе контрнаступления в Харьковской области, по состоянию на конец дня 9 сентября, освободили примерно 2500 квадратных километров территории. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил тогда же о вытеснении российских сил из 30 населенных пунктов региона. Днем ранее Зеленский заявил, что с 1 сентября бойцы ВСУ освободили более тысячи квадратных километров украинской территории.