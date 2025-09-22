В грузинском политическом спектре заранее ищут ответы на вопросы, что может сказать президент Михаил Кавелашвили с трибуны ООН и будут ли иметь вес его слова? Поводом для дискуссии стало решение «Грузинской мечты» на юбилейную 80-ю сессию Генассамблеи ООН направить президента Кавелашвили. Его легитимность не признают прозападные политические силы и пятый президент Саломе Зурабишвили. В правящей силе возлагают надежды на шестого президента в вопросе перезагрузки отношений с США.

Отправка Михала Кавелашвили в США в ранге президента в любом случае станет памятной: за почти 10 месяцев президенства Кавелашвили, как ставленник оказавшейся в изоляции от демократического сообщества «Грузинской мечты», впервые посещает США и впервые участвует в таком масштабном мировом мероприятии, как Генассамблея ООН.

Но не только по этой причине привлекает внимание грузинской общественности заокеанский вояж шестого президента. Эта новость породила сразу несколько каверзных для «Грузинской мечты» вопросов. За все 13 лет ее правления, за редкими исключениями, на трибуну ежегодной Генассамблеи ООН поднимались грузинские премьер-министры, которые говорили исключительно на английском языке. Почему эту возможность на этот раз уступили президенту Михаилу Кавелашвили, у которого нет высшего образования и который не владеет английским – этот вопрос в правящей силе сочли неактуальным.

Для спикера парламента Шалвы Папуашвили неважным оказался и вопрос журналистов, затронет ли в своей речи президент Кавелашвили, пусть даже с помощью переводчика, тему российской оккупации?

«Для вас важна статистика - кто, когда, сколько раз и в каком контексте упомянет Россию. Нам это не важно. Это не имеет абсолютной нагрузки во время наших публичных выступлений. Для нас важно только одно – это мир. В том числе и то, чтобы не было новой войны, чего так хотят некоторые», – бросил упрек в адрес журналистов спикер Папуашвили, снова напомнив им «преступное правление» Михаила Саакашвили, по вине которого, как утверждают в правящей партии, и развязалась августовская война 2008 года.

«Из-за того, что так думали Михаил Саакашвили и радикальная оппозиция, мы и получили войну, и еще раз были в одном шаге от войны - в 2022 году, потому что такие люди у нас в оппозиции и НПО <…>. И еще: текст выступления президента Кавелашвили – текст не моего выступления. Его посылы будут его посылами», – заявил Папуашвили, посоветовав дождаться выступления шестого президента.

Чуть больше подробностей сообщил генсек «Грузинской мечты», действующий мэр и кандидат в будущие мэры Тбилиси Каха Каладзе.

«Это очень важная платформа, которую обязательно нужно использовать, и весь мир должен узнать правду и реальность. Что касается самого выступления, основные послания, конечно, будут касаться существующей ситуации, а также того, что Грузия готова начать отношения с Соединёнными Штатами Америки с чистого листа. Мы не раз давали разъяснения по поводу того, что двусторонние дружеские отношения имеют очень большое значение», – напомнил Каха Каладзе.

Обиды и надежды «Грузинской мечты»

«Грузинская мечта» все еще не теряет надежду, что практически сошедшие на нет грузино-американские отношения сдвинутся с мертвой точки в условиях правления президента Дональда Трампа. Правда, эти ожидания не раз сменялись всплесками отчаяния, которые вычитывали оппоненты в открытых письмах к Трампу то президента Кавелашвили, то премьер-министра Кобахидзе. У последнего с Генассамблей ООН, а точнее, с главным хозяином мероприятия - Джо Байденом, возможно, связаны не очень приятные воспоминания.

Дело в том, что глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе, как участник Генассамблеи ООН в сентябре 2024, сначала был приглашен на прием президента США Байдена, но затем, без каких-либо объяснений, это приглашение было отозвано.

«Это несерьезно, – не скрывая недоумения, сказал Кобахидзе журналистам 26 сентября 2024 года, а чуть позже добавил, что на том приеме присутствовали в основном лидеры «авторитарных стран».

Точную причину «негостеприимства» американского президента грузинское общество узнало спустя пару месяцев, когда администрация президента Байдена аннулировала Договор о стратегическом партнерстве США с Грузией, а потом внесла Бидзину Иванишвили и других лидеров правящей партии в санкционные списки по причине антизападной риторики и антидемократической политики «Грузинской мечты».

Существует традиция в Белом доме – президенты США устраивают прием в Нью-Йорке для мировых лидеров, участвующих в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Окажется ли среди приглашенных президент Михаил Кавелашвили, в Грузии остается вопросом.

Хотя президенты Трамп и Кавелашвили и «пересеклись» в конце апреля в Ватикане, на похоронах Папы римского Франциска, эту встречу, несмотря на огромный пиар проправительственных грузинских СМИ, оппоненты власти всерьез не рассматривают.

«Тяжёлым» в современной истории Грузии представитель «Сильной Грузии - Лело» Тамаз Датунашвили уже назвал день, когда президент Михаил Кавелашвили займёт трибуну ООН и обратится к миру.

«Высшая трибуна Генеральной Ассамблеи ООН видела немало мерзостей, с нее [в 2009 году лидер Ливии] Каддафи произнёс свою длинную речь. [В 1960 лидер СССР] Хрущёв стучал по этой трибуне ботинком. Но, пожалуй, впервые на неё вступит человек, не имеющий ни образования, ни умения говорить, не знающий ни одного языка и испытывающий фундаментальные трудности даже при чтении с суфлера на родном языке, потому что он неграмотен. Поэтому Грузии предстоит очень тяжёлый день», – заключил оппозиционер Тамаз Датунашвили.

В 2009 году ливийский лидер Муамар Каддафи говорил 96 минут. Никита Хрущев фигурирует и в этом списке – его речь на пленарном заседании Генассамблеи в 1960 году вошла в тройку самых длинных – 140 минут. Ну, а лидер кубинской революции Фидель Кастро установил в том же году рекорд, который до сих пор никто не побил: он говорил 269 минут – больше четырех часов! Кстати, лампочки ввели как раз после выступления Кастро.

Как долго живет слово «Грузинской мечты» с трибуны ООН

Ничего хорошего для страны не ждет от выступления президента Кавелашвили в ООН и представитель «Нацдвижения» Ираклий Павленишвили.

«Подобные форумы, такая международная трибуна будет использована членами банды Иванишвили либо для распространения пропагандистских российских нарративов как инструмента гибридной войны в руках Кремля, либо мы будем иметь дело с очень шаблонным, бессмысленным текстом, содержание которого будет непонятно даже тому, кто захочет в нем разобраться».

Павленишвили не исключил, что премьер-министр Кобахидзе, после прошлогоднего «краха» с приемом президента США, не захотел во второй раз входить в ту же реку, поэтому и возложили эту функцию на Кавелашвили.

Критики также ставят под сомнение утверждение представителей «Грузинской мечты» о том, что трибуна Генассамблеи для них действительно является «важной платформой».

Лидер «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили может не сдержать слово, данное даже с трибуны Генассамблеи ООН. Это помнят оппоненты власти. 25 сентября 2019 года президент Саломе Зурабишвили с согласия правительства в своей речи на 74-й Генассамблее ООН уделила внимание вопросу о переходе от смешанной к пропорциональной избирательной системе, что было одним из главных обещаний «Грузинской мечты».

«Мы прошли путь мирной смены власти, перейдя к более прозрачной и открытой избирательной системе. Принятие полностью пропорциональной системы на предстоящих парламентских выборах 2020 года может даже привести к формированию коалиционного правительства», – заявила тогда президент Зурабишвили.

Слово, данное с мировой трибуны, как оказалось, для Иванишвили ничего не значит. Чуть позже, после заявления в ООН, неожиданно для всех Иванишвили решил, что в 2020-м выборы пройдут как прежде, и никаких новшеств и реформы избирательной системы не будет, хотя на этом многие годы настаивали местные профильные НПО и рекомендовали международные организации и европейские партнеры. Итоги тех выборов оппозиция долго не признавала. ЕС пришлось приложить немало усилий, чтобы разрешить политический кризис. Как выяснилось позже, они оказались напрасными. Начавший тогда политический кризис только углубляется с годами, что поставило под угрозу интеграцию с ЕС и безвизовый режим для граждан Грузии.

