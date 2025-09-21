Михаил Кавелашвили отправился в США – он выступит на Генассамблее ООН

Президент Грузии Михаил Кавелашвили, избранный в парламенте партией «Грузинская мечта», отправился в Соединённые Штаты Америки. В рамках визита в Нью-Йорк он выступит на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает администрация Кавелашвили, запланированы двусторонние встречи высокого уровня, в том числе с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем.

Он также примет участие в официальном приёме, который от имени президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании будет организован в честь руководителей делегаций – участников 80-й сессии Генеральной Ассамблеи.

О том, что Грузию на заседании ООН будет представлять не глава правительства Ираклий Кобахидзе, а Михаил Кавелашвили, стало известно 1 сентября.

Кобахидзе, комментируя это решение, заявил журналистам, что «так лучше». По его словам, Кавелашвили обратится к международному сообществу на родном языке – грузинском.

80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 9 сентября, а генеральные дебаты с участием мировых лидеров пройдут 23–29 сентября.

В прошлом году на Ассамблее Грузию представлял Ираклий Кобахидзе – тогда президентом всё ещё была Саломе Зурабишвили, с которой у «Грузинской мечты» были напряжённые отношения и конфронтационный рабочий режим. Зурабишвили до сих пор считает себя легитимным президентом, а легитимность Кавелашвили не признают оппозиция и часть общественности.