Минобороны РФ: за ночь Россию атаковали 27 беспилотников

27 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа атаковали российские территории в ночь на воскресенье, сообщает пресс-служба Министерства обороны. Они были сбиты средствами ПВО: 18 – над Курской областью, еще два – над Белгородской, место падения еще семи дронов не уточняется. Пострадавших нет.

Ранее, в субботу, губернатор Курской области Роман Старовойт писал в своем телеграм-канале об обстрелах Глушковского района и о повреждениях нескольких жилых домов в поселке Теткино неподалеку от границы с Украиной. Вечером он также сообщил о 12 сбитых беспилотниках.

Об обстрелах и атаке дронов сообщал и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Там также нет разрушений и пострадавших, в поселке Красная Яруга было нарушено электроснабжение.

Издание «Агентство.Новости» предполагает, что целью налетов в Курской области мог быть военный аэродром Халино, который уже атаковали меньше месяца назад. Тогда при взрыве дрона, предположительно, погибли несколько российских военных.