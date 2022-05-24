Минобороны Украины: уроженцы Кавказа совершили неудачное покушение на Путина 

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что на президента России Владимира Путина было совершено неудачное покушение уроженцами Кавказа.

«Примерно два месяца назад было покушение по линии, как говорится, представителей Кавказа. Это не публичная информация. Совершенно неудачное покушение, однако оно реально имело место. Огласки этого события нет, но это имело место», – сказал Буданов в интервью изданию «Украинская правда», пишет Кавказ.Реалии.

Официального подтверждения этой информации со стороны российских властей нет. Проверить эти данные в ходе действующей войны невозможно.

По данным украинской разведки, Владимир Путин также существенно сократил число приближенных к нему лиц в том числе из-за раскола внутри группировок, которые ранее поддерживали политику президента. В частности, Буданов говорит, что военные «не горят желание продолжать боевые действия» из-за значительных потерь в своих рядах, а бизнес выступает категорически против войны из-за существенных финансовых потерь, однако предприниматели не готовы говорить об этом открыто. За боевые действия выступают только спецслужбы России, которые изначально хотели скрыть ненужные траты на обеспечение их деятельности, заявил собеседник издания.

Буданов также подтвердил информацию о тяжелых заболеваниях Путина (в том числе рак), добавив, что у него есть еще «как минимум несколько лет».

О том, что Путина нередко посещает врач, специализирующийся на хирургическом лечении онкологических заболеваний, ранее сообщил «Проект» - издание обнаружило список персональных врачей, сопровождающих президента России в его поездках. «Одним из практически постоянных спутников российского лидера оказался сотрудник Центральной клинической больницы Евгений Селиванов» - говорится в расследовании. Утверждается, что тема его диссертации — «Особенности диагностики и хирургического лечения больных раком щитовидной железы пожилого и старческого возраста», и только в Сочи этот человек прилетал к Путину не менее 35 раз.

В тексте прямо не утверждается, что Путин чем-то болен, и не называются конкретные диагнозы.

Как минимум, в двух случаях «Проект» может утверждать, что Путину проводили либо операцию, либо очень серьезную процедуру, скорее всего, в области спины - пишет издание. Эти случаи совпадали с «исчезновениями» Путина из публичной сферы, на которые в своё время обращали внимание медиа.